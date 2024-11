Victoria Beckham feiert neue Modekollektion in schickem Look

Modedesignerin Victoria Beckham (50) hat sich mit Mytheresa zusammengetan, um eine exklusive Kollektion für festliche Kleidung und Party-Outfits herauszubringen. Um diesen Meilenstein zu feiern, nahm Victoria gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen an einem offiziellen Abendessen der Marke in New York teil. Mit ihrem Erscheinen in einem schicken Restaurant in Manhattan sorgte die Sängerin für einen regelrechten Wow-Moment am Donnerstag! Wie neue Fotos des Events zeigen, posierte sie in einem rückenfreien weißen Kleid für die Fotografen. Mit ihrer schicken Outfitwahl bewies Victoria, dass klassische Looks zeitlos sind.

Neben der modebewussten Britin erschienen noch etliche weitere Stars zu der Feier. So schauten Größen aus Hollywood, wie Nina Dobrev (35), und auch Freunde und Familie vorbei. Victorias Ehemann David Beckham (49) und ihr gemeinsamer Sohn Romeo (22) strahlten zudem auf süßen Schnappschüssen glücklich an der Seite des Spice Girls-Stars. Auf Instagram bedankte sich die Berühmtheit nach dem Event für die fantastische Unterstützung. Sie schwärmte: "Vielen Dank an meine wunderbare Familie und Freunde, die mich gestern Abend unterstützt haben, das bedeutet mir immer die Welt!"

Bereits im Jahr 2008 gründete Victoria ihr erstes eigenes Mode- und Beauty-Unternehmen. Bis 2024 war das geschäftliche Unterfangen der 50-Jährigen dem Bericht von Standard zufolge jedoch absolut nicht profitabel. Sie soll in den vergangenen 17 Jahren einen Verlust in Höhe von umgerechnet 95 Millionen Euro verzeichnet haben. Umso größer war daher wohl ihre Erleichterung, als sie kürzlich voller Stolz den positiven finanziellen Umschwung ihres Labels feststellte.

BFA / ActionPress Romeo Beckham, Victoria Beckham und David Beckham

Getty Images Anna Wintour und Victoria Beckham im September 2012

