Nach 17 Jahren: Victoria Beckhams Marke endlich profitabel

Im Jahr 2008 wagte Victoria Beckham (50) einen großen Schritt und gründete ihr eigenes Mode- und Beauty-Unternehmen. 17 Jahre voller harter Arbeit – die sich nun endlich auszahlen. In all der Zeit verzeichnete das ehemalige Spice Girl laut Standard einen Verlust in Höhe von umgerechnet 79 Millionen Pfund. Umso größer ist nun die Freude: Victoria sei "so stolz" über den finanziellen Umschwung ihres Labels, das nun endlich Gewinne verzeichnet.

Was ist das Geheimrezept für den Erfolg der Ehefrau von David Beckham (49)? Zum einen ist es wohl der Mix aus High-End-Artikeln und Produkten, die für jeden erschwinglich sind. So erstreckt sich ihr Sortiment über hochpreisige Kosmetikprodukte bis hin zu Kleidung in Zusammenarbeit mit geläufigen Einzelhandelsunternehmen. Bevor sie ihre Kunden jedoch mit ihren Produkten überzeugen kann, benötigt es eine clevere Marketing-Strategie. Das Model setzt dabei auf einen starken Auftritt in den sozialen Medien. Durch virale "Mach dich mit mir fertig"-Videos auf Social Media generierte sie große Aufmerksamkeit und sammelte einige Fans, die sich vom Stil der Sängerin inspirieren ließen – die Nachfrage nach ihren Produkten stieg dadurch enorm an.

Auch wenn sie finanziell mit ihrem Unternehmen in den vergangenen Jahren viele Einbußen verkraften musste, leidet die Beckham-Familie wohl trotzdem nicht unter Geldsorgen. Sonst wäre es der 50-Jährigen und dem ehemaligen Fußballprofi wohl auch kaum möglich gewesen, eine neue Villa im Wert von 72 Millionen Euro zu kaufen. Eine luxuriöse Immobilie in Miami Beach, die das Paar laut The Real Deal liebevoll ihren "Beckingham Palace" getauft haben soll.

Getty Images Victoria Beckham, Sängerin

Getty Images David und Victoria Beckham, 2018

