Darum beendet Kristin Cavallari Beziehungen "sehr schnell"

Kristin Cavallari (37), bekannt aus der Reality-TV-Serie "Laguna Beach", hat in ihrem Podcast "Let's Be Honest" offen über ihr Liebesleben gesprochen. Am vergangenen Dienstag erklärte die 37-Jährige, dass sie derzeit Single ist und warum sie Beziehungen schnell beendet, wenn sie nicht funktionieren. Sie betonte, dass sie keine Zeit oder Energie auf jemanden verschwenden möchte, wenn sie merkt, dass etwas nicht stimmt. Ihre Freunde raten ihr zwar, es langsamer angehen zu lassen, aber Kristin bevorzugt einen direkten und ehrlichen Ansatz.

In ihrem Podcast erklärte Kristin, dass sie "sehr schnell darin ist, Dinge zu beenden", wenn eine Beziehung für sie nicht passt. "Manchmal sagen meine Freunde: 'Jesus. Okay', weil ich keine halben Sachen mache", sagte sie. Anstatt sich langsam von jemandem zu distanzieren, setzt sie lieber auf offene Kommunikation und beendet die Beziehung sofort. "Ich möchte keine Spielchen spielen", betonte sie. Kürzlich trennte sie sich von dem TikTok-Star Mark Estes, mit dem sie sieben Monate lang zusammen war. Die Trennung erfolgte, weil sie langfristig keine gemeinsame Zukunft sah und Mark, der 24 Jahre alt ist, "das Leben noch erfahren" müsse.

Kristin war zuvor mit dem ehemaligen NFL-Quarterback Jay Cutler (41) verheiratet, mit dem sie die drei Kinder Camden, Jaxon und Saylor hat. Die Ehe wurde 2022 geschieden, und seither fokussiert sie sich auf ihre Familie und Karriere. In der Vergangenheit hat sie offen über ihre Erfahrungen mit Beziehungen und die Herausforderungen als alleinerziehende Mutter gesprochen. Ihre Fans schätzen ihre Ehrlichkeit und Authentizität, die sie in ihrem Podcast und in sozialen Medien zeigt. Trotz ihrer schnellen Entscheidungen in der Liebe ist Kristin offen für die Möglichkeit, den richtigen Partner zu finden, betont aber, dass sie nicht aktiv auf der Suche sei.

Instagram / kristincavallari Mark Estes und Kristin Cavallari in Griechenland, Juli 2024

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler, März 2011

