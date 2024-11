Dwayne Johnsons Song zu "Vaiana 2" begeistert Disney-Fans

Dwayne "The Rock" Johnson (52) hat die Herzen der Disney-Fans erneut erobert. Am Freitag veröffentlichte Disney das Lyric-Video zu seinem neuen Song "Can I Get a Chee Hoo?" aus dem bevorstehenden Kinofilm "Vaiana 2". Der Song ist Teil des bereits erhältlichen Soundtracks und überzeugt durch eingängige Lyrics, die den Glauben an das eigene Potenzial fördern. In seiner bekannten Rolle als Halbgott Maui, die der Schauspieler bereits im ersten Teil verkörperte, liefert er wieder eine starke Performance ab.

Der neue Song kommt nach dem riesigen Erfolg von "You're Welcome" aus dem ersten "Vaiana"-Film, der von Lin-Manuel Miranda (44) geschrieben wurde. Auf Instagram hatte Dwayne seine Fans bereits einige Tage zuvor mit einem Ausschnitt aus dem animierten Sequel und Teilen des neuen Tracks neugierig gemacht. In seinem Post teilte er mit: "Wenn das Leben hart wird – wenn du es durchstehen willst, musst du es einfach CHEE HOOO machen." "Chee hoo" ist ein Ausruf der Freude und wurde von Maui bereits im ersten Film verwendet, als er sich der Herausforderung mit dem Krabben-Bösewicht Tamatoa stellte.

Der "Vaiana 2"-Soundtrack bietet neben Dwaynes mitreißendem neuen Song noch weitere Lieder, die von Barlow & Bear geschrieben wurden. Diese umfassen Titel wie "We're Back", "Beyond", "Finding the Way" und "Get Lost". Auli'i Cravalho (24) kehrt als stimmliche Darstellung der Titelfigur, der Motunui-Prinzessin, zurück und bringt eine neue Facette in ihre Rolle. Gegenüber Entertainment Weekly erklärte sie im September, dass der Film erstmals eine tiefere, erwachsenere Stimmfarbe von ihr und ihrer Figur zeige – immerhin war sie bei der Premiere des ersten Films erst 16 Jahre alt.

