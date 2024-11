Jake Paul ist nicht bereit für Kampf gegen Daniel Dubois

Nach Jake Pauls (27) Sieg gegen Mike Tyson (58) bietet sich schon der nächste Gegner des YouTubers an: Daniel Dubois, amtierender Weltmeister im Schwergewicht, würde gerne mit ihm in den Ring steigen. Allerdings tritt der Geschäftspartner des Influencers nun auf die Bremse. "Ich glaube, Jake ist der Meinung, dass er in den nächsten Jahren gut gegen Daniel Dubois abschneiden würde. Aber nicht heute", gibt Nakisa Bidarian im Interview mit TMZ zu und erklärt: "Er hat gerade zum ersten Mal gegen ein Schwergewicht gekämpft. Aber das ist ein Kampf, der ihn definitiv interessiert."

Jake, der erst seit wenigen Jahren im Boxen aktiv ist, hat bereits einen erheblichen Einfluss auf den Sport. Sein Vertrauter betont: "Er ist in den ersten vier Jahren seiner Karriere innerhalb und außerhalb des Rings der bei weitem einflussreichste Boxer." Der Kampf gegen Mike war das meistgestreamte Sportereignis in der amerikanischen Geschichte und damit ein Riesenerfolg für Netflix. Laut Nakisa habe der Blondschopf an dem Abend umgerechnet 11,5 Millionen Euro verdient.

Bisher waren die Gegner des einstigen Disney-Stars meist ein gehöriges Stück älter als er. Der Sportarzt Walter Wagner kritisierte gegenüber Bild, dass der 58-jährige Mike überhaupt in den Ring steigen durfte. "Die Reflexe lassen nach, natürlich auch die Reaktionsschnelligkeit. Man wird ja auch nicht mit 50 Jahren Olympiasieger im 100-Meter-Lauf", machte er deutlich. Im Duell gegen einen Athleten in den besten Jahren könnte das schwerwiegende Konsequenzen haben.

Getty Images Jake Paul und Mike Tyson bei ihrem Boxkampf im November 2024

Getty Images Mike Tyson, Box-Legende

