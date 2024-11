Kein Streit? Billy Ray Cyrus gratuliert Miley zum Geburtstag

Der Country-Star Billy Ray Cyrus (63) und seine Tochter Miley Cyrus haben bereits seit Jahren ein angespanntes Verhältnis zueinander. Umso mehr überrascht es, dass Billy seinem entfremdeten Nachwuchs ganz öffentlich zum 32. Geburtstag gratuliert. Am Samstag teilte er auf Instagram eine niedliche Hommage mit Fotos des Vater-Tochter-Duos im Laufe der Jahre. So durften sich Fans der Sängerin über bisher ungesehene Aufnahmen von ihr freuen, wie zum Beispiel als Baby in den Armen ihres Papas. Unter der Fotoreihe gratulierte Billy: "Alles Gute zum Geburtstag, Mile! Ich hoffe, es ist der beste aller Zeiten. Ich weiß, ich habe das 'y' weggelassen. So habe ich Miley aber fast ihr ganzes Leben lang genannt."

Obwohl sich der Musiker solche Mühe mit seinem liebevollen Beitrag gemacht hat, kam bisher keine Reaktion von Miley diesbezüglich – zumindest auf Social Media. Stattdessen meldeten sich aber etliche emotionale Follower unter dem Post zu Wort. Neben zahlreichen Gratulationen bekundeten auch einige Fans ihre Hoffnung auf eine Versöhnung der beiden: "Ich hoffe nur das Beste für eure Beziehung zueinander!" Ein User machte jedoch seinem Ärger über Billys Worte Luft und meinte: "Such dir einen Job und bleib weg von ihr!"

Die "Flowers"-Interpretin gab erst vor Kurzem in einem Interview ehrliche Einblicke in ihre derzeit zerrütteten Familienverhältnisse. Im Gespräch mit David Letterman (77) für seine Netflix-Show "My Next Guest Needs No Introduction" enthüllte Miley, dass sie zwar noch viel Liebe für ihren Vater empfindet, aber ihre Mama Tish (57) ihre absolute Heldin sei. Nichtsdestotrotz nahm sie ihren Papa sogar ein wenig in Schutz: "Mein Vater hatte eine wirklich harte Kindheit [...] Ich hatte Essen, ich hatte Liebe, ich wuchs in einem schönen großen Haus auf, und mein Vater hatte das nicht."

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus mit seiner Tochter Miley Cyrus

Getty Images Sängerin Miley Cyrus mit ihren Eltern Tish und Billy Ray

