Netflix kündigt neue Staffeln von beliebten Shows an

Netflix hat kürzlich bei seiner ersten internationalen Präsentation in Los Angeles neue Inhalte und Verlängerungen angekündigt. Zu den wichtigsten Neuigkeiten des Streaming-Riesen gehört die Fortsetzung der erfolgreichen koreanischen Wettkampfshow "Physical: 100" mit einer dritten Staffel. Diese Staffel wird erstmals Teilnehmer aus ganz Asien zusammenbringen, um in körperlichen Herausforderungen gegeneinander anzutreten. Zudem gab Netflix bekannt, dass eine französische Version der beliebten Reality-Dating-Show Love Is Blind in Produktion sei und voraussichtlich im Jahr 2025 auf der Plattform erscheinen werde.

Netflix verfolgt mit diesen Formaten weiterhin seine Strategie, internationale Inhalte zu schaffen, die sowohl lokal als auch global erfolgreich sind. Besonders koreanische Inhalte erfreuen sich bei Netflix zunehmender Beliebtheit. Minyoung Kim, Vizepräsidentin für Inhalte in Asien, verdeutlichte, dass 80 Prozent der Plattform-Mitglieder weltweit koreanische Filme, Drehbuchserien oder Unscripted-Formate konsumieren würden. Das zeigt sich auch am Erfolg von "Physical: 100" – die Sendung schaffte es als erstes nicht-englischsprachiges Unscripted-Format an die Spitze der globalen Netflix-Top-10-Liste. Die kommende Staffel der körperlich herausfordernden Wettkampfshow verspricht noch mehr Spannung durch die Aufnahme weiterer asiatischer Teilnehmer.

"Love Is Blind: Frankreich" wird die inzwischen elfte Adaption der erfolgreichen Datingshow sein, die bereits in Ländern wie Brasilien, Japan, Mexiko und Deutschland für Aufsehen sorgte. Die französische Version wird von ITV Studios produziert und die Dreharbeiten begannen im Oktober. Bei der Show können sich Singles verlieben und verloben, ohne sich vorher gesehen zu haben. Das spricht menschliche Bedürfnisse nach Verbindung und Verständnis an, unabhängig von äußeren Erscheinungsbildern. Mit der französischen Ausgabe möchte Netflix die besonderen kulturellen Aspekte des französischen Datings einfangen. Die neue Staffel der deutschen Version wird ab Januar auf Netflix verfügbar sein.

Instagram / amottivation Amotti, "Physical: 100"-Gewinner 2024

Netflix Micah Lussier und Paul Peden bei "Love Is blind"

