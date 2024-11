Red Velvets Irene verzaubert in Fotos für ihr Soloalbum

Irene ist als Mitglied der K-Pop-Gruppe Red Velvet bekannt. Vor wenigen Wochen wurde das Solo-Debüt der 33-Jährigen über den offiziellen Instagram-Account der Girlgroup bekannt gegeben. Das Mini-Album wird "Like a Flower" heißen. Irene, die mit bürgerlichem Namen Bae Joo-hyun heißt, verzaubert auf den traumhaft schönen Konzeptfotos. Passend zum Titel des Albums wurde die Schönheit mit rosafarbenen Blüten abgelichtet, die ihr sanft ins Gesicht wehen. Ihr Make-up ist dezent gehalten und sie trägt ein stilvolles schwarzes Outfit. Auf weiteren Bildern sieht man Irene elegant posieren, während bunte Schmetterlinge um sie herumflattern.

Der gleichzeitig veröffentlichte Mood Clip unterstreicht die zauberhafte und mystische Atmosphäre der Konzeptfotos. Das Video beginnt in Schwarz-Weiß, nach und nach kommen immer mehr Farben hinzu. Irene trägt ein schlichtes, schwarzes Kleid mit einem offenen Rücken. Am Ende des Teasers sind nur ihre Augen zu sehen, über denen ein blauer Schmetterlingsfilter liegt. Fans sind begeistert, ein Nutzer kommentierte auf YouTube: "Ich liebe das Konzept!" Ein weiterer Fan schrieb: "Ich kann es kaum erwarten, mein Album zu bekommen. Ich bin so aufgeregt!" Lange müssen sich Irenes Unterstützer nicht mehr gedulden. Am 26. November erscheint das Album der Sängerin.

Die K-Pop-Gruppe Red Velvet wurde 2014 unter SM Entertainment gegründet. Die Girlgroup besteht aus den Mitgliedern Irene, Seulgi, Joy und Wendy. 2015 wurde Yeri als fünftes Mitglied der K-Pop-Gruppe bekannt gegeben. Erst vor wenigen Monaten begeisterte die südkoreanische Girlgroup ihre Fans mit ihrem siebten Mini-Album "Cosmic". Auch die Fans von Twice können sich freuen. Im Dezember bringt die K-Pop-Girlgroup einen neuen Song raus.

Instagram / renebaebae Irene von Red Velvet, November 2024 auf Instagram

Instagram / redvelvet.smtown Irene, Seulgi, Joy, Wendy und Irene von Red Velvet, September 2024, A-Nation Festival in Tokyo

Wie gefallen euch Irenes Konzeptfotos? Die Bilder sind wunderschön. Das Konzept passt perfekt zu Irene. Ich habe etwas anderes erwartet. Ergebnis anzeigen