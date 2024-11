Wende bei Keke Palmer: So lebt sie jetzt mit Ex Darius

Schauspielerin Keke Palmer (31) hat verraten, dass sie und ihr Ex-Partner Darius Jackson inzwischen freundschaftlich miteinander umgehen und sich gemeinsam um ihren Sohn Leodis, genannt Leo, kümmern. In einem Interview mit Gayle King (69) in der Sendung "CBS Mornings" erzählte die 31-Jährige, wie dankbar sie für die positive Entwicklung ihrer Beziehung zu Darius ist. Trotz der Schwierigkeiten nach ihrer Trennung haben sie nun gemeinsam zum Wohl ihres Kindes Frieden geschlossen und zeigen sich als engagierte Eltern.

Keke erklärte auch, dass sie nie gedacht hätte, dass sie und Darius an diesem Punkt ankommen würden. Bereits in früheren Interviews sprach die Schauspielerin über Schwierigkeiten, die sie in der Beziehung zu Darius hatte. Ein besonderes Streitthema war ein Outfit, das Keke bei einem Usher (46)-Konzert trug und so in den sozialen Medien viel Aufsehen erregte. Darius äußerte damals öffentlich Kritik an ihrem Kleidungsstil mit dem Kommentar: "Es ist das Outfit, du bist eine Mutter." Diese und andere Konflikte führten zur Beendigung ihrer Beziehung. Die Situation eskalierte damals dermaßen, dass Keke im November 2023 eine einstweilige Verfügung gegen Darius beantragte und ihm häusliche sowie emotionale Gewalt vorwarf. Im Dezember 2023 reagierte Darius mit einer eigenen Klageerwiderung, in der er behauptete, Keke sei die "Hauptaggressorin" in ihrer Beziehung gewesen.

Keke Palmer ist seit ihrer Kindheit im Showbusiness aktiv und wurde durch Filme wie "Akeelah ist die Größte" und Serien wie "Scream Queens" bekannt. Neben ihrer Schauspielkarriere hat sie sich auch als Sängerin, Moderatorin und Autorin einen Namen gemacht. Die Beziehung zu Darius begann im Juni 2021, endete aber bereits nach der Geburt ihres Sohnes Leodis im Februar 2023. Trotz der Herausforderungen, die das Muttersein und die Trennung von Darius mit sich brachten, zeigt sich Keke optimistisch und freut sich über den Weg zur Einigkeit mit ihrem ehemaligen Partner.

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

Getty Images Keke Palmer, 2023

