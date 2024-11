Ist bei Rebecca und Bauer Martin der Funke übergesprungen?

Bei Martin und Rebecca neigt sich die Hofwoche dem Ende zu. Bei Bauer sucht Frau lernten sich der 36-Jährige und seine Hofdame eine Woche lang kennen – nun müssen sie in der neuen Folge eine Entscheidung fällen, ob sie sich weiterhin kennenlernen wollen oder nicht. "Ich fand die Hofwoche sehr schön mit dir. Wir haben viel gelacht und viele tolle Momente erlebt", gibt Rebecca im Gespräch mit dem Weinbauern zu. Auch er kann nur zustimmen. Schlussendlich müssen aber beide feststellen, dass es nicht passt. "Für meinen Teil hat es nicht gereicht. Auch wenn ich es mir so sehr wünsche, am Ende hat für mich der letzte Funke gefehlt", erklärt die Blondine.

Martin sieht es ähnlich. "Ich muss von meiner Seite auch sagen, dass bei mir der Funke gefehlt hat. Ich bin erleichtert, dass du auch so tickst wie ich", erklärt der Rheinhesse. Er steckt den Kopf aber nicht in den Sand und will weiterhin die große Liebe suchen: "Ich bin mir sicher, dass da draußen irgendwo meine Traumfrau ist und gebe die Hoffnung nicht auf." Rebecca und Martin wollen weiterhin Freunde bleiben.

Zuvor hatte Martin zu einem ganz besonderen, privaten Scheunenfest eingeladen. Insgesamt drei Damen besuchten den Ackerbauern auf seinem Hof. Zum Schluss hatte er sich dann für Rebecca entschieden. Die 40-Jährige habe perfekt zu seinem Beuteschema gepasst: Sie ist ehrgeizig, bodenständig und steht "voll im Leben", erklärte er zu dem Zeitpunkt.

RTL Martin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer" 2024

RTL / Stefan Gregorowius Ackerbauer Martin von "Bauer sucht Frau" 2024

