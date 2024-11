König Charles und Camilla wollen einen neuen Hund adoptieren

Vor Kurzem musste sich Königin Camilla (77) von ihrer geliebten Hündin Beth verabschieden. Nach dem Tod des Jack Russell Terriers wollen König Charles (76) und seine Frau einem neuen Haustier ein Zuhause schenken. In einem Gespräch mit den Moderatoren Amanda Holden (53) und Alan Carr (48) verriet der Monarch, dass sie eine neue Fellnase bei sich aufnehmen wollen. Im Interview mit Daily Mail erinnerte sich Amanda an ihre Konversation: "Wir erwähnten Ihre Majestät und wünschten ihr alles Gute, und ich sprach ihr mein Beileid für das Hündchen aus. [...] Er sagte: 'Wir werden einen neuen Hund bekommen.'"

Beth musste im Alter von 13 Jahren eingeschläfert werden, nachdem bei ihr Krebs diagnostiziert worden war. Am 18. November gaben die britischen Royals auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt, dass die Hündin verstorben ist. "Ein trauriger Abschied von Beth, der geliebten Begleiterin von Camilla", schrieben sie unter eine Reihe von Fotos, die die Königin mit ihrer treuen Freundin zeigen. Camilla hatte Beth im August 2011 aus dem Londoner Tierheim "Battersea Cats and Dogs Home" adoptiert, als die kleine Terrierdame gerade einmal zwölf Wochen alt war.

Camilla, die seit langem Schirmherrin des Londoner Tierheims ist, setzt sich leidenschaftlich für den Tierschutz ein. Sie hat in der Vergangenheit bereits mehreren Hunden aus dem Tierheim ein liebevolles Zuhause gegeben und ermutigt andere, ebenfalls Tiere zu adoptieren. Um ihren verstorbenen Hund zu ehren, haben Camilla und Charles einen besonderen Weihnachtsschmuck vorgestellt: Eine handgefertigte Baumdekoration, die die Hündin mit einem roten Halstuch und einer kleinen Krone zeigt. Der Erlös aus dem Verkauf dieses Schmucks geht laut Daily Mail vollständig an "The King's Foundation", die Wohltätigkeitsorganisation des Königs.

Instagram / theroyalfamily Königin Camilla mit Hündin Beth

Instagram / https://www.instagram.com/theroyalfamily/ König Charles III. mit Hündin Beth

