Deshalb wollte Matthew McConaughey Hollywood verlassen!

Matthew McConaughey (54) ist einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods. Es dürfte viele überraschen, dass er zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt hat, der Filmbranche für immer den Rücken zu kehren. Matthew brauchte eine Veränderung und nahm sich zunächst eine zweijährige Auszeit von dem Trubel. Er zog zurück in seine Heimatstadt Texas, wo er herausfinden wollte, wie es für ihn in Sachen Karriere weitergehen soll. Heute blickt der "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"-Darsteller auf diese Zeit zurück und teilt seine Gedanken dazu mit dem Interview-Magazin. "Mann, das war beängstigend. Ich hatte lange Gespräche mit meiner Frau darüber, dass ich eine neue Berufung finden musste", gesteht er und teilt ein paar seiner damaligen Überlegungen mit Glen Powell (35): "Ich denke, ich werde Highschool-Lehrer. Ich denke, ich werde eine Ausbildung zum Dirigenten machen. Ich denke, ich werde Wildnisführer."

In seinen "Liebeskomödien-Jahren", wie Matthew sie nennt, habe er sich durch "einige solide Hits" einen Namen in Hollywood machen können. Da gab es nur ein Problem: "Ich wollte auch andere Sachen ausprobieren." Der "Interstellar"-Star habe seine Wunschrollen jedoch nicht bekommen, was auch der Grund für seine Hollywood-Pause gewesen sei. "Ich dachte wirklich: 'Ich bin aus Hollywood rausgekommen. Ich habe meine Spur verlassen'", erinnert sich Matthew. Diese Zeit sei allerdings auch beängstigend für den "Dallas Buyers Club"-Star gewesen. "Die Tage waren lang – dieses Gefühl der Unbedeutsamkeit. Aber ich war fest entschlossen, genau das zu tun, also wollte ich den Fallschirm nicht abwerfen und die Mission abbrechen, in der ich mich befand", erklärt er weiter. Nach zwei Jahren kehrte Matthew zur Schauspielerei zurück und konnte sich mit Rollen wie der des Mark Hanna in "The Wolf of Wall Street" erfolgreich von seinem Image als typischer Komödiendarsteller lösen.

Neben seiner langjährigen Schauspielkarriere hat Matthew mit seiner Partnerin Camila Alves (42) noch eine weitere Konstante, die sich durch sein Leben zieht. Bereits seit 18 Jahren sind die beiden ein Paar – 2012 gaben sie sich das Jawort. Zu ihrem zwölften Hochzeitstag widmete der "The Gentlemen"-Darsteller seiner Liebsten ein paar süße Worte auf Instagram: "Ich danke dir. Alles Gute zum Jahrestag!"

Getty Images Matthew McConaughey, 2016

Getty Images Camila Alves, Model, und Matthew McConaughey, Schauspieler

