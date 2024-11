Nach OP noch nicht fit: Twenty4tim ist zusammengeklappt

Twenty4tim (24) ist noch nicht so fit, wie er gehofft hatte. Der Social-Media-Star befand sich gerade mitten in den Aufzeichnungen der neuen Show "Elton 12" – doch auf einmal macht sein Kreislauf schlapp. "Habe mich eben körperlich komplett verausgabt und bin zum ersten Mal in 24 Jahren zusammengeklappt", informiert der Influencer seine Fans in seiner Instagram-Story. Vor rund einem Monat hatte sich Tim einer Brustoperation unterzogen und eigentlich gedacht, mittlerweile wieder fitter zu sein. Nun musste er sich jedoch eingestehen, dass das noch nicht der Fall ist.

Die Umstände scheinen schrecklich gewesen zu sein, wie Tim weiter verrät. "Mein Kreislauf war wirklich komplett am Randalieren. Habe mich vor die Toilette gelegt und wusste nicht, ob ich jetzt brechen oder schreien soll. [...] Kann kaum aufs Handy gucken. Mir ist so unfassbar übel", erklärt der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer weiter. Abschließend versucht er, seine Follower zu beruhigen, und fügt hinzu: "Macht euch keine allzu großen Sorgen". Die Information teilt Tim in der Nacht von Sonntag auf Montag – seitdem hat er sich nicht weiter geäußert.

Die Brustoperation hatte sowohl ästhetische als auch gesundheitliche Gründe. Seit Jahren hatte der Sänger unter einer ausgeprägten Männerbrust gelitten, für ihn optisch ein großes Problem. Zudem hatte er aufgrund einer vergrößerten Brustdrüse immer wieder Schmerzen verspürt. Der Eingriff sei laut seinem Arzt "super" verlaufen, nach der Operation hatte Tim jedoch noch mit starken Schmerzen und Blutungen zu kämpfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Tim wird sich noch mal genauer zu seinem Zusammenbruch äußern? Ja, wenn es ihm wieder besser geht. Nein, ich denke nicht, dass er darüber noch mal sprechen wird. Ergebnis anzeigen