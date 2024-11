Neue Doku über Harry und Meghan wird mit Spannung erwartet

Eine bald ausgestrahlte Dokumentation über Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) sorgt bereits jetzt für Aufregung. Der Film mit dem Titel "Harry - The Lost Prince" soll in Kürze im ZDF gezeigt werden und verspricht, bisher unbekannte Einblicke in das Leben des ehemals royalen Paares zu liefern. Laut Ankündigung des Senders wird der Fokus auf Harrys Herausforderungen innerhalb der britischen Königsfamilie liegen, insbesondere auf den Umbrüchen nach dem sogenannten "Megxit" 2020. Die Ausstrahlung ist für den 3. Dezember um 20:15 Uhr geplant und wird nicht nur in Deutschland mit Spannung erwartet, wie Mirror berichtet. In der ZDF-Mediathek soll die 45-minütige Doku bereits ab 10:00 Uhr am selben Tag verfügbar sein.

Neben den familiären Konflikten wird die Dokumentation auch aktuelle Ereignisse wie den Tod der Queen und die Krebserkrankungen von König Charles (76) und Prinzessin Kate (42) thematisieren. Ein besonderer Blick soll darauf gerichtet sein, welche Rolle Harry in der Zukunft der königlichen Familie spielen könnte. Wie OK! berichtet, reisten die deutschen Filmemacher sogar bis nach New York und Kalifornien, um mit Personen zu sprechen, die den Sussexes nahestehen. Diese intensiven Vor-Ort-Recherchen sollten dazu beitragen, ein möglichst vollständiges Bild von Harrys derzeitigem Leben zu zeichnen.

Brisant ist, dass neben der ZDF-Reportage noch eine weitere Doku in den Startlöchern steht: eine fünfteilige Produktion namens "POLO", an der Harry und Meghan teilweise selbst als Produzenten beteiligt waren. Sie wird ab dem 10. Dezember auf Netflix zu sehen sein und dreht sich vor allem um die Leidenschaft des Herzogs für Polo – eine Sportart, die er seit Jahren ausübt und liebt. Von Rivalitäten auf dem Spielfeld bis hin zu den persönlichen Herausforderungen der Spieler soll die Serie einen einzigartigen Einblick in die Welt des Polosports bieten. Welche der beiden Produktionen letztendlich für mehr Gesprächsstoff sorgen wird, bleibt abzuwarten.

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Prinz Harry spielt Polo

