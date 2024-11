Patrick Mahomes und Brittany ganz verliebt am Spielfeldrand

Patrick Mahomes (29) musste am Sonntag auf dem Spielfeld wieder einmal beweisen, was in ihm steckt. Der NFL-Star trat mit seiner Mannschaft, den Kansas City Chiefs, in Charlotte, North Carolina, gegen die Carolina Panthers an. Um bestmöglich ins Spiel zu starten, holte er sich vor Beginn noch einen stärkenden Kuss von seiner Ehefrau ab, wie Paparazzi-Schnappschüsse zeigen. In einer roten Jacke mit der Aufschrift "Mahomes" gekleidet, verfolgte Brittany (29) das Game aus nächster Nähe vom Spielfeldrand.

Die ehemalige Fußballerin ist aktuell in freudiger Erwartung ihres dritten gemeinsamen Nachwuchses. Unter der roten Jacke, die gekonnt ihren Babybauch versteckt, trägt sie einen schwarzen Rollkragenpullover, eine schwarze Hose und dazu passende Stiefel. Brittany besucht die Spiele des Footballers oft gemeinsam mit ihren Kindern – dieses Mal wurde sie aber von Patricks jüngerem Bruder Jackson begleitet.

Brittany und Patrick durften bereits eine Tochter namens Sterling und einen Sohn, der den Namen Bronze trägt, auf der Welt willkommen heißen. Wie das Ehepaar im Juni im Rahmen einer großen Gender-Reveal-Party erfahren hat, dürfen sie sich über ein zweites Mädchen freuen. In einem Video auf Instagram löste Sterling das Rätsel um das Geschlecht bei einem Tic-Tac-Toe-Spiel. Anschließend stiegen rosa Rauch und Konfetti in die Luft.

Getty Images Brittany Mahomes und Jackson Mahomes, Frau von Patrick Mahomes und der jüngere Bruder

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes und Patrick Mahomes, Juli 2024

