Seit drei Jahrzehnten: "Unter uns" feiert Serien-Geburtstag

Unter uns feiert ein beeindruckendes Jubiläum! Die Vorabendserie begleitet bereits seit drei Jahrzehnten die Bewohner aus der Schillerallee und erzählt bewegende Storylines über Familiendramen, Freundschaften und romantische Beziehungen. Die Premiere der RTL-Daily erfolgte am 28. November 1994 und inzwischen hat die Serie eine Anzahl von 7509 Episoden erreicht – ein Meilenstein, der von RTL vom 25. bis zum 29. November gefeiert werden soll. Das Titellied der Jubiläumswoche wird dabei von Anna Ermakova (24) gesungen. Im Laufe der langen Zeitspanne war nicht nur das Geschehen vor der Kamera, sondern auch Ereignisse hinter den Kulissen für die Zuschauer spannend, wodurch einige interessante Fakten entstanden.

Für die schönen Looks und Outfits der Charaktere mussten einige Make-up-Utensilien daran glauben. Laut RTL wurden ganze 31.927 Kosmetikschwämme verbraucht sowie 10.323 Lippenstifte und für die dramatischeren Szenen sollen sogar 107 Liter Kunstblut verwendet worden sein. Auch der Kostümfundus der Serie bringt mittlerweile eine beachtliche Sammlung unter – insgesamt sind es etwa 15.000 Kleidungsstücke! Darunter sind auch 16 Bäckeruniformen, 18 Weihnachtsmannkostüme und passend zum Drehort Köln auch circa 200 Karnevalskostüme. Die Produktionsküche schreibt ähnlich beeindruckende Zahlen: 633.847 Semmeln sowie 24.300 hart gekochte Eier verputzte das Team über die Jahre. Mittlerweile hat sich allerdings einiges am Menü geändert, denn das aktuelle Angebot umfasst, anders als vor 30 Jahren, eine vegane Option.

Auf die letzten drei Jahrzehnte wird auch der ein oder andere Darsteller der beliebten Serie zurückblicken – vor allem diejenigen, für die "Unter uns" das Sprungbrett in die Schauspielwelt bedeutete. Stephen Dürr (50) und Oliver Bootz (53) spielten vom Serienbeginn an mit. Sie verkörperten die Brüder Till und Chris Weigel und starteten nach ihren Ausstiegen aus der Soap im deutschen Fernsehen durch. Marco Girnth (54) spielte von 1995 bis 1998 Sven Rusinek in seiner ersten großen Rolle und war danach in vielen bekannten Serien wie "Berlin, Berlin" zu sehen. Seit 2001 verkörpert er nun den Kriminaloberkommissar Jan Maybach in "SOKO Leipzig". Mit Wayne Carpendale (47), dem Sohn des Schlagerstars Howard Carpendale (78), startete auch einer der berühmtesten "Unter uns"-Darsteller in der Serie seine Karriere. Nach seiner Teilnahme in der Soap als Max Pfitzer spielte er die Hauptrolle in der Serie "Der Landarzt" und erlangte damit seinen endgültigen Durchbruch.

RTL / Stefan Behrens Chanelle Wyrsch bei "Unter uns"

Getty Images Wayne Carpendale im Februar 2024

