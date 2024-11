So süß supportet Simone Biles ihren Jonathan beim NFL-Spiel

Am Sonntag traf Simone Biles (27) ihren Ehemann Jonathan Owens (29) vor dem Spiel der Chicago Bears gegen die Minnesota Vikings im Soldier Field in Chicago. Wie die Schnappschüsse zeigen, unterstützte die Profiturnerin den Footballspieler, indem sie ihm an der Seitenlinie einen liebevollen Kuss gab. Während Jonathan in seinem Football-Outfit bereit für das Spiel war, erschien Simone in stylisher Kleidung – mit süßen Anspielungen auf die Rückennummer ihres Mannes.

Die 27-Jährige trug eine Jeans-Bomberjacke mit der Nummer "36" auf dem Rücken – Jonathans Trikotnummer – und dazu passende hellblaue Jeans. Sie kombinierte ihr Outfit mit einer dunkelblauen Handtasche, die ebenfalls eine "36" zeigte, und einer coolen Sonnenbrille von Gucci. Das Paar lernte sich 2020 über die Dating-App Raya kennen, wobei Jonathan zu dieser Zeit nicht wusste, wer Simone war, da er sich nicht für Gymnastik interessierte. Trotzdem funkte es sofort zwischen ihnen und nach zwei Jahren Beziehung heirateten sie im April 2023.

Seit ihrer Hochzeit unterstützt Simone ihren Ehemann regelmäßig bei seinen Spielen und zeigt sich stolz an seiner Seite. Jonathan wiederum steht ihr in ihrer sportlichen Karriere bei und erhielt sogar eine besondere Erlaubnis, um sie bei ihren Wettkämpfen zu begleiten. In einem Interview mit Us Weekly im Juli erklärte er: "Ich sage ihr einfach: 'Geh und zeig ihnen, was du kannst, Baby.' Solange sie da ist, kann ich ihr einen Kuss geben und meinen Weg gehen." Der 29-Jährige betonte, wie sehr ihn die Beziehung zu Simone fokussierter und zielstrebiger gemacht hat: "Seit ich sie kenne, spiele ich besser. Wir unterstützen uns gegenseitig und teilen unseren Alltag – das ist einfach unser Ding."

Getty Images Simone Biles im November 2024

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens, November 2024

