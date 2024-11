Trotz Zoff: Brad Pitt und Angelinas Kinder sind total happy

Die Kinder von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) zeigen sich entspannt und gut gelaunt in Los Angeles, obwohl ihre Eltern seit Jahren in einen öffentlichen Streit verwickelt sind. Auf aktuellen Fotos flanieren die Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16) lässig mit Einkaufstüten durch die Straßen von Los Feliz, dem Viertel, in dem sie mit ihrer Mutter Angelina leben. Die beiden Jugendlichen wirken unbeschwert und genießen ihren Alltag, ungeachtet der Differenzen zwischen ihren berühmten Eltern.

Vivienne sorgte kürzlich für Aufmerksamkeit, als sie in einem Programmheft des Broadway-Musicals "The Outsiders" lediglich als Vivienne Jolie aufgeführt wurde und damit den Nachnamen ihres Vaters wegließ. Brad soll Berichten zufolge ein distanziertes Verhältnis zu seinen sechs Kindern haben. Angelina hingegen betonte in der Sendung "Good Morning America" ihre enge Beziehung zu ihren Kindern und verriet: "Keines meiner Kinder will zurzeit vor einer Kamera stehen." Bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt vor der Kamera mit Knox strahlten Mutter und Sohn um die Wette und zogen dabei alle Blicke auf sich.

Die Zwillinge Knox und Vivienne sind die jüngsten der Brangelina-Familie und tragen deutlich die Gene beider Elternteile in sich. Besonders Knox ähnelt seinem Vater Brad auffallend, während Vivienne sowohl äußerliche als auch charakterliche Züge ihrer Mutter zu haben scheint. Trotz der seltenen öffentlichen Auftritte der Kinder wird deutlich, dass sie eine enge Bindung zu Angelina haben und ihr Leben fernab des Rampenlichts genießen. Neben den Zwillingen haben Brad und Angelina vier weitere Kinder: Maddox (23), Pax (20), Zahara (19) und Shiloh (18), die ebenfalls meist im Hintergrund bleiben. Die Familie scheint trotz der komplizierten Familiensituation ihren eigenen Weg zu gehen.

Getty Images Angelina Jolie und Vivienne Jolie-Pitt, 2024

Getty Images Angelina Jolie und Knox Jolie-Pitt, Governors Awards 2024

