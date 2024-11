Überwindet "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emma ihre Angst?

Bei Hochzeit auf den ersten Blick standen die Flitterwochen auf Sri Lanka von Emma und Christian auf der Kippe: Es bestand der Verdacht, dass die Yogalehrerin eine Stirnhöhlenentzündung haben könnte. Die Befürchtung bewahrheitete sich glücklicherweise nicht. In der fünften Folge des Sozialexperiments kann das frischgebackene Ehepaar nun endlich seine Hochzeitsreise antreten – oder etwa doch nicht? Emma leidet unter starker Angst vor dem Fliegen. "Die Flugangst war dann immer präsenter, als wir uns dem Flughafen genähert haben", erklärt die 25-Jährige nun im Einzelinterview.

Obwohl Christian ihr gut zuredet, möchte sie nicht in den Flieger steigen. "In dem Moment habe ich eine sehr ängstliche Seite von Emma kennengelernt", erklärt der 31-Jährige. Dass ihr Gatte sie in dieser schwierigen Lage so unterstützt, weiß Emma offenbar dennoch sehr zu schätzen: "Das war sehr dramatisch für mich, aber Christian hat das ganz toll gemacht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass er mir auf jeden Fall die Sicherheit in bestimmten Situationen geben kann, und das war ganz schön." Schließlich überwindet Emma ihre Angst und steigt tatsächlich in die Flugmaschine. Beim Start hält sie ganz fest die Hand von Christian und lehnt sich mit geschlossenen Augen an seine Schulter. "Irgendwann war die Angst auch komplett weg und ich habe mich fallengelassen", verrät Emma erleichtert.

Im exklusiven Interview mit Promiflash gibt Christian weitere Details dazu preis. Hat die Situation sie näher zusammengeschweißt? Immerhin kannten sich die beiden zu dem Zeitpunkt gerade einmal 24 Stunden. "Ich habe versucht, mein Bestes dabei zu geben, Emma in dieser Situation zu unterstützen und in all der Hektik um den Flug, den wir eigentlich bekommen wollten, Ruhe auszustrahlen", erklärt der Bankfilialleiter und gibt dabei zu: "Ich denke aber auch, dass ich es alleine nicht geschafft hätte, Emma davon zu überzeugen, in das Flugzeug zu steigen. Da hatten das Team und eine nette Flugbegleiterin der Fluggesellschaft auch ihren Beitrag."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Christian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

