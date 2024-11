Alessia Herren und Can trennten sich nach Sommerhaus fast

Waschechte Reality-TV-Fans kennen den Sommerhausfluch. Zahlreiche Paare trennen sich nach der gemeinsamen Teilnahme an der Fernsehshow Das Sommerhaus der Stars. Auch Alessia Herren (22) und ihr Partner Can hätte dieser Fluch fast getroffen. Das gestehen die Eltern einer Tochter nun emotional in der Wiedersehensshow von RTL. Während der Ausstrahlung haben beide gemerkt, wie toxisch sie miteinander sprechen. Daraufhin haben sie eine räumliche Trennung eingelegt. "Ich habe gemerkt, dass wir unsere Beziehung so nicht weiterführen können. Can ist drei Wochen zu seiner Mutter gezogen und wir hatten gar keinen Kontakt – bzw. nur für unsere Tochter", berichtet die 22-Jährige unter Tränen.

Als Paar wollten sie sich die Zeit ohneeinander nehmen, um ihr Verhalten zu reflektieren. "Wir wollten gucken, ob man um die Beziehung kämpfen möchte oder ob man es sein lassen sollte", erklärt Can im Gespräch mit Frauke Ludowig (60). Die temporäre räumliche Trennung habe ihnen als Paar jedoch sehr gutgetan. "Wir haben gemerkt, dass wir ohneeinander nicht können und sind wieder zusammengekommen", verkündet Alessia glücklich.

Während ihrer Teilnahme am Sommerhaus fielen Alessia und Can oftmals negativ dafür auf, wie sie miteinander umgingen. Während der Ausstrahlung haben sie dafür auch viel Kritik von Freunden und ihrer Familie erhalten. "Auch meine Mutter und generell in unseren Familien haben alle zu uns gesagt: 'Wie redet ihr miteinander?'", erinnert sich Alessia. Auch sie selbst sehen ihr Verhalten mittlerweile kritisch. Sie hätten irgendwann einfach den Respekt voreinander verloren, betont die Tochter von Willi Herren (✝45). Das wollen sie nun jedoch ändern. "Wir müssen für diese Beziehung kämpfen und für diese Familie geradestehen. Es ist die letzte Chance, wo wir sagen, wir schaffen das einfach", zeigt sich die junge Mutter optimistisch.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihr Ehemann Can, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und Anisa-Amalia im Oktober 2023

