Sommerhaus-Alessias Mann schockiert mit Frauenfeindlichkeit

Schon bevor Alessia Herren (22) und ihr Mann Can in Das Sommerhaus der Stars einziehen, sorgt der Liebste der Influencerin für Spannungen. In Folge eins wird das Zusammenleben der beiden zu Hause gezeigt und er stellt klar: "Wir haben auf jeden Fall ein klassisches Rollenbild." Alessia sei die "Hausfrau" und als solche habe sie auch ein gewisses Image zu wahren. Die Schönheitseingriffe der Tochter von Willi Herren (✝45) stören Can, schließlich solle sie nicht aussehen "wie eine H*re". Alessia lässt sich davon nicht beeindrucken und verspricht: "Wenn wir das Sommerhaus gewinnen, lasse ich mir die Nase machen!"

Bei den Fans der Realityshow sind die Meinungen zu Cans Statements geteilt. "Was für eine ekelhafte Aussage", kommentiert eine Userin auf Alessias Instagram-Account. Nur weil sie Mutter sei, heiße das nicht, dass sie sich nicht präsentieren dürfte, wie sie möchte. Bei anderen kommt das Paar besser an. "Ich habe die erste Folge gesehen und ich finde dich und deinen Mann so brutal süß!", schwärmt ein Fan. Auf X kann ein User das Verhalten des Familienvaters nicht fassen: "Hat er seine Freundin gerade H*re genannt?!"

Alessia und Can sind seit Februar 2023 verheiratet. Kurz nach der Hochzeit wurden die beiden dann Eltern ihrer Tochter Anisa-Amalia. Eigentlich hält sich die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin mit Fotos ihrer Kleinen zurück, doch vor wenigen Wochen teilte sie einen Schnappschuss der Einjährigen auf Social Media, auf dem das putzige Gesicht ihres Nachwuchses zu erkennen war.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und Anisa-Amalia im Oktober 2023

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihre Tochter Anisa-Amalia

