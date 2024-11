Bereut Alicia Costa Pinheiro ihren "Love Island VIP"-Exit?

In der vergangenen Folge von Love Island VIP sorgte die Kandidatin Alicia Costa Pinheiro bei den Zuschauern für einen kleinen Schock: Nach nur wenigen Tagen verließ die Reality-TV-Bekanntheit die Villa der Liebe freiwillig. Dabei wirkte die Münchnerin sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung. Doch wie sieht es nun nach der Ausstrahlung aus? Im Promiflash-Interview verrät Alicia: "Die Entscheidung, die Villa selbst zu verlassen, kam von Herzen, da mir schnell klar wurde, dass ich vor Ort keinen passenden Mann für mich finden würde." Sie sei zwar trotzdem etwas traurig, da sie sich vor Ort wirklich wohlgefühlt habe, doch es sei einfach nicht der Richtige für sie dabei gewesen.

Alicia hat die Insel der Liebe also ohne ihren Mr. Right wieder verlassen. Trotzdem hat die ehemalige Temptation Island-Kandidatin viel von ihrer Teilnahme an "Love Island VIP" mitgenommen. "Ich habe mit ein paar Mädels weiterhin Kontakt und die Girls auch sehr in mein Herz geschlossen", betont die Tänzerin. Auch mit Sophie Imelmann (28), dem Villa-Flirt ihres Ex-Freunds Yasin Mohamed (33), hat sich Alicia in der Show gut verstanden. Sogar so gut, dass nach Alicias freiwilligem Auszug bei der 28-Jährigen Tränen flossen. War Alicia über Sophies Emotionsausbruch verwundert? "Sophie und ich haben uns in der Villa sehr gut verstanden und es hat mich auch sehr emotional gemacht, sie so zu sehen", zeigt die Reality-TV-Bekanntheit gegenüber Promiflash Verständnis für die Köln 50667-Darstellerin.

Während Yasin bei "Love Island VIP" fleißig am Flirten ist, stellte der Realitystar für seine Ex-Partnerin Alicia bereits zu Beginn strenge Regeln auf. "Ich sage dir jetzt eine Sache: Wenn du hier bist und irgendwen kennenlernst, ich schaue mir das nicht an. Dann gehe ich", drohte der 33-Jährige. Doch Yasins Verhalten ließ Alicia nicht auf sich sitzen. "Finde ich einfach unfair und bescheuert. Was denkst du dir? Da werde ich echt sauer, weil ich mir so denke: 'Du gönnst es mir nicht'", konfrontierte sie ihren Verflossenen – doch offenbar ohne großen Erfolg.

RTL2 Sophie Imelmann und Yasin Mohamed bei "Love Island VIP"

RTL / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

