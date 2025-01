Das änderte sich bei Alicia Costa Pinheiro durch Beziehung

Vergangenen Monat überraschte Alicia Costa Pinheiro ihre Fans mit einer süßen Neuigkeit: Die Tänzerin ist wieder in festen Händen. Seitdem hat sich in ihrem Leben so einiges verändert, wie die Love Island VIP-Bekanntheit in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verrät. "Also nicht, dass ich auf irgendwas verzichten müsste, aber die kleine Party-Maus ist etwas ruhiger geworden", gesteht die Münchnerin, fügt aber hinzu: "Und ich finde das auch echt gut!"

Seitdem Alicia mit ihrem Freund Loracio zusammen ist, habe sich ihr Fokus verändert. "In einer Beziehung bist du auch mal lieber zu Hause mit deinem Partner und verbringst die Zeit so miteinander", bestätigt sie das Beziehungs-Klischee, welches wohl viele Paare kennen. Als Couch-Potato kann man die 30-Jährige wohl trotzdem nicht bezeichnen. Jedoch gibt es Erfahrungen aus ihrer früheren Beziehung mit Yasin Mohamed (33), die sie wohl einiges gelehrt haben. Mit ihm stellte sie sich damals dem ultimativen Treuetest bei Temptation Island. Promiflash fragte bereits mal bei ihr nach, ob sie auch mit dem Musiker in eine TV-Show gehen würde. Die Antwort der Sängerin war eindeutig: "Das kann ich mir absolut nicht vorstellen."

2021 sah man die Beauty das erste Mal im TV. Ihr Ex-Freund bestand das Vertrauensexperiment in Alicias Augen nicht. Nach zahlreichen Alkoholeskapaden und hemmungslosen Flirts brach sie die Show ab. Auch danach stand das Ex-Paar noch einmal gemeinsam vor der Kamera. Bei "Love Island VIP" suchten sie beide nach der Liebe. In der Datingshow einen Partner zu finden, machte der 33-Jährige seiner Verflossenen aber gar nicht so leicht.

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro, Realitystar

RTL / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

