Alicia Costa Pinheiro weiß: Loracio ist der Richtige

Alicia Costa Pinheiro ist vor wenigen Tagen zu ihrem Freund Loracio nach Hamburg gezogen. Für die Liebe gab die Reality-TV-Bekanntheit ihr gewohntes Umfeld in München auf und zog, ohne die neue Bleibe gesehen zu haben, in die Hafenstadt. Im Promiflash-Interview schwärmt Alicia von ihrer Beziehung mit dem Musiker und ist sich sicher, dass er der Richtige ist. "Es hat irgendwie von Anfang an alles gepasst. Ich kann es nicht genau erklären, da ich so was selbst noch nie hatte, aber es scheint, als ob wir uns schon ein Leben lang kennen würden", erklärt die Sängerin und fügt hinzu: "Da er genauso tickt wie ich, haben wir das gleiche Ziel im Leben."

Deswegen habe Alicia auch keine Angst, dass sich ihre Beziehung durch das Zusammenziehen verändert. "Seitdem wir uns kennen, leben wir quasi schon zusammen. Da wir beide flexibel sind, konnten wir uns meistens gegenseitig bei Jobs, Events etc. begleiten und alles zusammen erleben. Dementsprechend haben wir auch sehr viel Zeit miteinander verbracht, sogar 24/7", betont die Content Creatorin im Gespräch mit Promiflash und ergänzt: "Deshalb bin ich mir sicher, dass es auch jetzt funktionieren wird."

Bei Alicia und Loracio funkte es ziemlich schnell. Im Interview mit Promiflash erzählte sie: "Wir hatten uns schon durch die Musikszene im Visier. Er ist ja Musiker und dadurch haben wir uns tatsächlich schon im Auge gehabt." Dann habe alles seinen Lauf genommen: "Dann kam es natürlich auch ziemlich schnell zum ersten Treffen. Also ich glaube, eine Woche hatten wir online Kontakt und dann kam es zum Treffen." Kurz darauf war das Paar gemeinsam auf Weltreise – die ohne Streitereien ablief.

Anzeige Anzeige

Instagram / alicia.isa.belle Loracio und Alicia Costa Pinheiro im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro und ihr Freund Loracio, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige