Alicia Costa Pinheiro sieht in Hamburg gute Karrierechancen

Alicia Costa Pinheiro hat ihrem bisherigen Wohnort München den Rücken gekehrt und in Hamburg ein neues Kapitel angefangen. Gemeinsam mit ihrem Partner Loracio bezog die Reality-TV-Bekanntheit vor Kurzem ein neues Zuhause in der Hansestadt. Wie Alicia im Interview mit Promiflash verrät, sei von Anfang an klar gewesen, dass sie für die Liebe in den Norden zieht: "Für mich war schon lange klar, dass ich nicht in München bleiben möchte. Es ergab sich vorher aus mehreren Gründen nie, wegzuziehen, und dass mein Partner woanders wohnte, war für mich ein Zeichen, es endlich durchzuziehen. Hamburg ist ja eine wunderschöne Stadt!"

Bei der Entscheidung für den Umzug nach Hamburg spielte jedoch nicht nur ihre Beziehung eine Rolle, sondern auch die Aussicht auf bessere Karrierechancen. "In München konnte ich bezüglich meiner musikalischen Karriere mit supertollen und talentierten Menschen zusammenarbeiten. Trotzdem sind die Möglichkeiten leider begrenzt und das kreative Umfeld eher klein, da das meiste sich in anderen Städten abspielt", erklärt Alicia im Gespräch mit Promiflash. In Hamburg erhofft sich die Musikerin, auf ein kreativeres Umfeld zu treffen und ihre Projekte mit neuen Kontakten voranzutreiben.

Privat läuft es für die Content Creatorin derzeit ebenfalls rund. In ihrem Partner Loracio, der sie bei ihrem Neustart unterstützt, scheint Alicia eine wichtige Schulter zum Anlehnen gefunden zu haben. Gegenüber Promiflash betont sie: "Es hat irgendwie von Anfang an alles gepasst. Ich kann es nicht genau erklären, da ich so was selbst noch nie hatte, aber es scheint, als ob wir uns schon ein Leben lang kennen würden."

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Alicia Costa Pinheiro, Realitystar, mit Partner Loracio

Instagram / alicia.isa.belle Loracio und Alicia Costa Pinheiro im Dezember 2024

