München ade: Alicia Costa Pinheiro zieht mit Freund zusammen

Alicia Costa Pinheiro gibt überraschend bekannt, dass sie ihre Heimat München nach über einem Jahrzehnt verlässt. In einer Instagram-Story verrät der Reality-TV-Star, dass er nach Hamburg ziehen wird – und das nicht allein. Auf die Frage eines Fans, ob Alicia mit ihrem Partner zusammenziehe, antwortet sie entschieden: "Sí! Ziehen gemeinsam in eine neue Bude. Einfach der erste Mann, mit dem ich diesen Schritt gehe und zusammenziehe."

Alicia erklärt auch den Grund für ihre Entscheidung, in den Norden zu ziehen: "Ich hatte eigentlich schon sehr lange vor, umzuziehen. Ich wollte immer nach Berlin, aber habe den Absprung nie geschafft." Letztendlich habe sie auf ihr Herz gehört und ergänzt: "Da der Herr ja bereits in Hamburg lebt, war es für mich ziemlich schnell klar, dass ich zu ihm gehe. München ist wirklich wunderschön, aber ist, was Karriere und Zukunft betrifft, leider nicht der beste Fleck."

Die Love Island VIP-Bekanntheit machte ihre Beziehung zu ihrem Partner Loracio Anfang Dezember 2024 publik. Gegenüber Promiflash verriet sie, wie sich die beiden kennenlernten: "Wir hatten uns schon durch die Musikszene im Visier. Er ist ja Musiker und dadurch haben wir uns tatsächlich schon im Auge gehabt." Zudem merkte Alicia an, dass sie es sehr schätze, dass beide sich auch auf Spanisch miteinander verständigen können.

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro, Realitystar

Promiflash Alicia Costa Pinheiro und ihr Freund Loracio

