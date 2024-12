Alicia Costa Pinheiro feiert erstes Weihnachten mit Loracio

Alicia Costa Pinheiro ist wieder in festen Händen: Die Reality-TV-Bekanntheit ist seit wenigen Monaten mit ihrem neuen Freund Loracio zusammen. Nun verbringt das Paar erstmals Weihnachten gemeinsam – was der Temptation Island-Star seinen Instagram-Followern nicht vorenthält. Alicia postet eine Reihe an Schnappschüssen, darunter ein niedliches Bild von ihr und dem Musiker, auf dem sie vor einem leuchtenden Weihnachtsbaum turteln. Außerdem zeigen sich die beiden freudestrahlend neben Alicias Familie und posieren auf einem weiteren Foto sexy vor einem Spiegel.

Die 30-Jährige teilt aber noch weitere Eindrücke ihres Weihnachtsfests, wie den Schnappschuss des Tannenbaums mit den darunterliegenden Geschenken sowie einen kurzen Clip eines Quartetts, das weihnachtliche Musik spielt. Ihr Post beinhaltet ebenso ein Foto, auf dem Alicia allein zu sehen ist – und vor Glück nur so strahlt. Daher benötigt ihr Beitrag auch keine Worte: Das Femme5-Mitglied setzt lediglich weihnachtliche Emojis sowie ein Herz unter ihren Post.

Ihren neuen Beziehungsstatus verriet Alicia vor wenigen Wochen exklusiv gegenüber Promiflash. "Ich bin jetzt tatsächlich offiziell vergeben und jetzt darf ich es auch endlich hier raushauen, was natürlich eine wahnsinnige Erleichterung ist, weil dieses Versteckspiel endlich ein Ende hat", schwärmte die Love Island VIP-Bekanntheit. Die Liebe zwischen der Love Island VIP-Bekanntheit und Loracio sei zwar noch relativ frisch, aber sie seien jetzt schon total vertraut miteinander. "Wir kennen uns jetzt tatsächlich seit knapp drei Monaten. Also gar nicht so lange, um ehrlich zu sein, aber irgendwie fühlt es sich so an, als ob wir uns schon ein Leben lang kennen", gab sie preis.

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro mit ihrer Familie und Loracio, Dezember 2024

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro und ihr neuer Partner Loracio, Dezember 2024

