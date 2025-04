Alicia Costa Pinheiro sieht neue Wohnung erstmals bei Einzug

Für Alicia Costa Pinheiro wird es ernst: Umzug ist angesagt! Für die Liebe verlässt die Influencerin München und zieht zu ihrem Freund nach Hamburg. Dort angekommen, meldet sie sich bei ihrer Community und verrät in ihrer Instagram-Story: "Leute, wisst ihr, was das Witzigste ist? Heute ist Premiere für mich. Ich sehe heute die Bude zum ersten Mal." Tatsächlich habe sie sich bei der Wohnungssuche blind auf den Geschmack ihres Partners Loracio verlassen – und betritt nun am Umzugstag das erste Mal ihr neues Zuhause.

"Jetzt denkt ihr euch sicherlich: 'Ist die eigentlich bescheuert'", lacht die Tänzerin. Ein wenig nervös darauf, was sie nun erwarten wird, scheint sie schon zu sein. In der nächsten Story wird die Spannung aber aufgelöst. "So Leute, Einzugstag. Wir können selbst irgendwie noch nicht glauben, was hier abgeht", erzählt dieses Mal Loracio, der einen kleinen Rundgang durch ihre neue Wohnung abfilmt. Die Kamera schwenkt auf Alicia, die völlig überwältigt die offene Küche begutachtet. Auf den ersten Blick scheint die Wahl ihres Freundes sie nicht zu enttäuschen: eine geräumige, superhelle Wohnung mit modernem Badezimmer und bodentiefen Fenstern. Scheinbar befindet sich die Immobilie auch in perfekter Lage: Das Video des Musikers zeigt einen kurzen Blick aus dem Fenster – und gewährt einen Mega-Ausblick auf den Hamburger Hafen.

Länger als ein Jahrzehnt lebte die Reality-Bekanntheit in der bayerischen Landeshauptstadt. Umso überraschter waren ihre Fans, als sie vor wenigen Tagen bekannt gab, dass es sie in den Norden verschlägt. "Ziehen gemeinsam in eine neue Bude. Einfach der erste Mann, mit dem ich diesen Schritt gehe und zusammenziehe", erzählte die Beauty ganz aufgeregt in ihrer Instagram-Story. Die Beziehung zu dem Reggaeton-Künstler hatte sie vergangenen Dezember öffentlich gemacht. Bekannt wurde Alicia an der Seite von ihrem Ex-Partner Yasin Mohamed (33) – 2021 gaben die beiden zusammen bei Temptation Island ihr TV-Debüt.

Instagram / alicia.isa.belle Loracio und Alicia Costa Pinheiro im Dezember 2024

RTL / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

