Denise verleugnete Folgen ihrer Sucht auf Sohn Matty Healy

Denise Welch realisierte erst spät, wie extrem sich ihr ehemaliger Alkohol- und Drogenkonsum auf ihren Sohn Matty Healy (35) auswirkte. "Ich habe viele Dinge falsch gemacht", gab die Schauspielerin vor wenigen Tagen im Podcast "ADHD Chatter" zu. Denise habe lange verleugnet, dass ihr Verhalten aufgrund von Alkohol und Drogen negative Konsequenzen auf den Leadsänger der Band The 1975 hatten. Nun gestand sich die Autorin selbst ihre Schuld ein: "Aber man muss die Verantwortung übernehmen, und ich war sehr defensiv. Alle Alkoholiker sind sehr defensiv, und wenn sie in eine Ecke gedrängt werden, schieben sie die Schuld für das, was ihnen passiert ist, auf jemand anderen."

Die Schauspielerin litt ihr Leben lang unter klinischen Depressionen. Diese führten dazu, dass sie zu Drogen und Alkohol griff. Die ehemalige "Coronation Street"-Darstellerin erkannte, dass sich die Situation verschlimmerte. Vor elf Jahren beschloss sie deshalb, komplett nüchtern zu werden. Ihr Sohn Matty schrieb den Song "She Lays Down" über die Depressionen seiner Mutter. "Dies ist seine Version meiner Krankheit und er erinnerte sich daran, als er alt genug war, um es zu verstehen. Denn als Kinder dachten sie einfach, ich sei ins Bett gegangen, weil es mir schlecht ging", erklärte die zweifache Mutter im Podcast.

Denise habe ihre Söhne Matty und Louis Healy schützen wollen. "In jungen Jahren haben sie es nicht verstanden, besonders Matthew nicht. Aber als er alt genug war, erzählte ich ihm von Depressionen und wie man die Fähigkeit zu lieben verliert", erklärte Denise im Podcast. Sie realisierte: "Es hat ihn wirklich beeinflusst, weil er weiß, was für eine Beziehung wir haben und wie viel Liebe wir füreinander empfinden." Aus Matty ist ein erfolgreicher Musiker geworden, auf den seine Mutter extrem stolz ist.

Instagram / denise_welch Denise Welch und Matty Healy

Getty Images Matty Healy auf der Bühne im Jahr 2023