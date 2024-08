Matty Healys Mutter ist nicht überrascht von seinem Erfolg

Matty Healys (35) Mutter Denise Welch spricht über ihren berühmten Sohn. Im Podcast The Number betont die Britin, immer an den Erfolg ihres Kindes geglaubt zu haben und dass sein Erfolg daher nicht "seltsam" für sie sei. "Er hat die Band gegründet, als er 14 Jahre alt war, in unserer Garage. […] Das ist kein Erfolg über Nacht – es ist ein 20 Jahre langer Prozess", betont die Schauspielerin.

Doch der Ruhm brachte auch seine Schattenseiten mit sich – so konnte Matty nicht bei der dritten Hochzeit seiner Mama anwesend sein. Ihr Sohn habe sie angerufen und gefragt: "Mama, wie würdest du dich fühlen, wenn ich nicht zu deiner Hochzeit kommen könnte?" Das stieß bei Denise natürlich auf Unverständnis: "Und ich sagte: 'Ich würde dich umbringen, dafür gibt es keine Entschuldigung' und er sagte: 'Auch nicht, wenn wir im Hyde Park für die Rolling Stones spielen?'" Diese Ausrede ließ die stolze Mama dann natürlich gelten.

Matty ist der Leadsänger der Band 1975 – neben ihm sind auch George Daniel (34), Ross MacDonald und Adam Hann Bandmitglieder. Diese wurde im Jahr 2002 als Schülerband gegründet. Mit Songs wie "I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It" oder "Being Funny In A Foreign Language" konnten sie in mehreren Ländern wie Deutschland, den USA oder Großbritannien Chartplatzierungen erzielen.

Getty Images Matty Healy auf der Bühne im Jahr 2023

Getty Images Matty Healy, George Daniel, Adam Hann und Ross MacDonald von The 1975

