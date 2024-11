Dieser Kinohit erscheint überraschend bald auf Netflix

Das ging schnell! Nur vier Monate nach dem Kinostart von It Ends with Us wird der Film nun am 9. Dezember auf Netflix als Stream verfügbar sein, wie Tudum bekannt gab. Die Verfilmung des bekannten Colleen-Hoover-Romans wurde zu einem kommerziellen Erfolg und spielte weltweit über 330 Millionen Euro ein. "It Ends with Us" handelt von der Floristin Lily Bloom, die von Blake Lively (37) verkörpert wird. Die junge Frau ist durch ihren Partner Ryle, gespielt von Justin Baldoni (40), von häuslicher Gewalt betroffen, genau wie ihre Mutter von ihrem Vater in der Vergangenheit. In dem Film kämpft Lily darum, diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Neben Blake und Justin sind noch weitere bekannte Gesichter Teil der Verfilmung. Darunter sind Jenny Slate (42), Brandon Sklenar, Hasan Minhaj und Isabela Ferrer. Die Fans nehmen die Streaming-Ankündigung gemischt auf. Unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Profils von Netflix teilten User ihre Reaktionen. "Das ging jetzt aber sehr schnell", kommentierte eine Person mit lachenden Emojis. Eine weitere Followerin freute sich aber über die frühe Veröffentlichung: "Ich schreibe es mir schon mal am 9. Dezember in den Kalender!"

Ein Grund für die unterschiedliche Annahme des Films könnte das scheinbare Drama während der Promo-Tour sein. Neben den Gerüchten, dass Blake und ihr Co-Star Justin sich aus mehreren Gründen verkracht haben sollen, stieß auch der Umgang der Gossip Girl-Schauspielerin mit dem Thema der häuslichen Gewalt den Fans negativ auf. Die Ehefrau von Ryan Reynolds (48) erntete nach Interviews vorab der Veröffentlichung des Films mächtig Kritik, da sie "It Ends with Us" angeblich mehr als romantischen Film verkaufte und nicht auf die ernstere Thematik einging. Unter einem Video auf dem YouTube-Kanal "Jake'sTakesTV", in dem Blake über den Film redete, zeigten sich einige ihrer Fans sehr enttäuscht. "Sie hätten wirklich jemanden mit mehr Verständnis für dieses wichtige Thema nehmen sollen, um ihren Charakter zu spielen", äußerte sich eine Person. Ein anderer Kommentar hatte eine ähnliche Meinung: "Es ist so schwer, sich das anzusehen. Dieser Mangel an Authentizität ist nicht zu übersehen..."

Anzeige Anzeige

Sony Pictures Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige