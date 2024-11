Flott verliebt: Das verzaubert "Golden Bachelor" Franz Stärk

Franz Stärk (73) ist der erste "Golden Bachelor" in Deutschland. Schon bald startet die Staffel mit dem sympathischen Rentner. Im Interview mit Promiflash verrät er schon vorab, was er an Frauen besonders anziehend findet! "Ich verliebe mich in viele kleine Dinge sehr schnell, das sind nicht nur Frauen, sondern auch Situationen", erklärt Franz. Wie der TV-Neuling erzählt, fände er die Liebe in Alltagssituationen, wie Gesprächen, Erlebnissen auf Reisen oder bei einem guten Essen. Die letzte Beziehung hatte er vor zwölf Jahren, oft scheiterte die Liebe für ihn an unterschiedlichen Interessen oder aus folgendem einfachen Grund: "Für eine längerfristige Beziehung war nie die Richtige dabei." Laut ihm sollten die Zuschauer aber Folgendes über ihn wissen: "Da kommt jemand, der sich ehrlich mit dem Thema Liebe im Alter auseinandersetzt und sich über den Austausch von gemeinsamen Lebenserfahrungen freut."

Nach zwölf Jahren Dating-Pause nimmt der 73-Jährige jetzt im TV die Suche nach der Liebe wieder auf, und gegenüber Promiflash verrät er, was ihn an einer Frau besonders umhauen würde: "Wenn sie humorvoll und lustig ist, über sich selbst lachen kann, ein bisschen Köpfchen hat, neugierig ist und Fragen stellt." Der ehemalige Gesamtschullehrer weiß genau, was er will und wonach er sucht. Im Interview zählt er außerdem auf, wie wichtig ihm ein gepflegtes Äußeres, Charme und die Ehrlichkeit bei einer Frau sind. Zusätzlich verrät Franz, welche berühmte Schauspielerin ihn besonders aus den Socken haut: "Liv Lisa Fries von Babylon Berlin, die find' ich cool, tolle Frau."

Bei all den Ansprüchen und Vorstellungen bleibt zu hoffen, dass Franz unter einer der 18 tollen Kandidatinnen seine große Liebe finden wird. Von Yogalehrerin Simone, Erzieherin Christiane oder auch Bürokauffrau Astrid kann der "Golden Bachelor" einiges erwarten, denn diese Frauen wissen genau wie er, was sie wollen. Die Vermögensverwalterin Christin plant sogar schon selbst die Dates und verrät gegenüber RTL: "Wir holen ihn mit einem Helikopter ab und fliegen an die Costa Navarino zu den schönsten Golfplätzen des westlichen Peloponnes."

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, pensionierter Gesamtschullehrer

RTL / Stephan Pick Christin, "Golden Bachelor"-Kandidatin

