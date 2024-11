"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar bangt um Flitterwochen

In Folge fünf von Hochzeit auf den ersten Blick soll das Abenteuer für Jenny und Martin erst richtig losgehen: Ihre Hochzeitsreise nach Uruguay steht an. Am Flughafen angekommen, kommt aber alles anders als geplant: Ihr erster Flug nach São Paulo, Brasilien, wurde gecancelt. "Der einzige Flug, der gecancelt wird, ist unserer. [...] Wir waren so voller Vorfreude und das war wie so ein Tiefschlag", beschreibt Martin im Interview den Schockmoment. Und auch seine frisch gebackene Ehefrau scheint völlig überrumpelt zu sein: "Wir wussten ja nicht, findet die Reise überhaupt noch statt? Wird jetzt alles abgesagt? Wie geht es weiter?" Statt nach Südamerika geht es für die beiden erst einmal in ein Hotel in der Nähe des Flughafens.

Von dem verlorenen Tag lassen sich Jenny und Martin aber nicht die Laune verderben: Ausgestattet mit reichlich Snacks machen sie es sich im Hotelbett bequem. Am nächsten Tag scheint dann endlich alles nach Plan zu laufen. "Ich war natürlich superglücklich, dass bei dem zweiten Anlauf am Flughafen alles geklappt hat", erzählt Jenny und Martin ergänzt: "Ist jetzt zwar ein Tag weniger, aber wir haben immer noch das gleiche Ziel – wir fliegen nach Uruguay." Für Jenny ist es die erste Fernreise – mit Martin an ihrer Seite ist der aufregende Langstreckenflug aber kein Problem. Auch nach knapp 24 Stunden Anreise lassen sich die Turteltauben trotz Regenwetter ihre Laune nicht verderben und genießen ihren ersten Abend mit einer Flasche Wein vor dem Kamin. Doch die Tiefenentspannung der frisch Verheirateten scheint bald zu kippen: Schon in der Vorschau der nächsten Folge sieht man die Krankenpflegerin bitterlich weinen, während der 46-Jährige sie tröstet.

Hat die Produktion beim Verkuppeln des fröhlichen Elektrokonstrukteurs mit der herzlichen Jenny einen Volltreffer gelandet? In der vergangenen Folge trafen die beiden Kandidaten auf dem Standesamt in Meißen erstmals aufeinander – und sagten direkt "Ja" zueinander. Vom ersten Moment an schien Martin geflasht von der Frau, mit der er hoffentlich den Rest seines Lebens verbringen darf. "Die Tür ging auf, ich war total gespannt auf unseren ersten, gemeinsamen Blick. Und dann dachte ich mir: 'Wow, dieses Lächeln. Eine strahlende Persönlichkeit und so eine positive Ausstrahlung'", schwärmte der Bräutigam im Interview mit Promiflash.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – seit dem 28. Oktober, immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Martin und Jenny, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

