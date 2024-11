Das dachte "Hochzeit auf den ersten Blick"-Martin über Jenny

In der vierten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick wurde es ernst für Martin und Jenny: Auf dem Standesamt in Meißen trafen die beiden erstmals aufeinander und schlossen direkt den Bund der Ehe. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät der Elektrokonstrukteur nun, was ihm durch den Kopf ging, als er seine Braut zum ersten Mal sah. "Die Tür ging auf, ich war total gespannt auf unseren ersten, gemeinsamen Blick. Und dann dachte ich mir: 'Wow, dieses Lächeln. Eine strahlende Persönlichkeit und so eine positive Ausstrahlung!'", schwärmt Martin und ergänzt: "Ihr Blick gab mir eindeutig zu verstehen: 'Ja, es ist absolut richtig, dass wir beide uns begegnen.' Ich dachte mir: 'Verrückt, dass da so eine Frau auf mich zukommt, wie ich sie mir immer vorgestellt habe.'"

Im Gespräch mit Promiflash gibt der 46-Jährige zudem preis, was ihm an der Krankenpflegerin auf Anhieb gefallen hat. "An Jenny ist mir sofort ihre aufgeschlossene, positive Art aufgefallen. Ihr Lächeln, die absolut freundliche Ausstrahlung, dieses unbeschreibliche Strahlen, das von ihr ausging", erinnert sich Martin zurück. Jenny habe es ihm zudem leicht gemacht, sich in ihrer Gegenwart wohlzufühlen: "Sie hat es mir durch ihre Art und Weise ganz einfach gemacht, Nähe zuzulassen und eine wohlige, angenehme Vertrauensbasis entstehen zu lassen."

Dass Martin und Jenny sich so gut verstehen, dürfte vor allem die Matching-Experten nicht überraschen: Laut ihnen passen die beiden nämlich perfekt zueinander. "In der Analyse wurde sehr deutlich, dass [Jenny] sehr wenig Zärtlichkeit und Verlässlichkeit in der Kindheit erfahren hat. Sie musste schnell erwachsen werden und für sie wünsche ich mir einen Mann, der auch Gefühle zeigen kann", erklärte Sexualtherapeutin Beate Quinn im Gespräch mit Psychologe Markus Ernst und Psychoanalytikerin Sandra Köhldorfer (43) in der dritten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge der elften Staffel.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – seit 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Martin und Jenny, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

Joyn / Christoph Assmann Jenny und Martin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

