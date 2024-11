"Hochzeit auf den ersten Blick"-Toni findet seine Pia scharf

Toni und Pia sind das erste Match der elften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. Auf Barockschloss Lichtenwalde gaben sich der gelernte Erzieher und die Kauffrau im Gesundheitswesen das Eheversprechen – und das, ohne sich jemals vorher gesehen oder gekannt zu haben. Aktuell befinden sich die beiden auf Hochzeitsreise in Japan. In der fünften Folge des Sozialexperiments werden sie in traditionelle Kimonos gesteckt. Beim Anblick seiner frischgebackenen Ehefrau gerät Toni ins Schwärmen. "Pia sah in dem Kimono auch gut aus – so gelb wie die Sonne. [Das] fand ich schon auch niedlich, aber im Bikini gefällt sie mir besser", stellt er schmunzelnd im Einzelinterview fest.

Die optische Anziehung beruht bei ihnen offenbar auf Gegenseitigkeit. Die 27-Jährige ist nämlich ebenfalls hin und weg, als Toni sich mit Säbel in der Hand in dem japanischen Kleidungsstück präsentiert. "Als ich ihn im Kimono gesehen habe, habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass er mein Mann ist und dass ich da einen attraktiven Mann an meiner Seite habe", erklärt Pia mit einem zufriedenen Lächeln im Einzelinterview.

Für den 31-Jährigen ist es nicht nur die erste Ehe, sondern auch seine allererste Beziehung. Vor seiner Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick" war er noch nie zuvor vergeben. Sein Mut und das lange Warten scheinen sich dabei ausgezahlt zu haben. Bereits beim ersten Aufeinandertreffen war er total geflasht von seiner Braut Pia. "Mein erster Gedanke war: Da kommt ein wunderschöner weißer Engel zur Tür herein – mit diesem tollen, warmherzigen, sympathischen Lächeln", schwärmte er im Interview mit Promiflash.

Joyn / Christoph Assmann Pia, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Joyn / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Toni und Pia 2024

