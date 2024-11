Krise bei "Hochzeit auf den ersten Blick"-Christian und Emma

Christian und Emma gelten bislang als absolutes Traumpaar der elften Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel. In der fünften Folge des Sozialexperiments kommt es nun allerdings zu ersten Unstimmigkeiten zwischen dem Bankfilialleiter und der Yogalehrerin. Der Grund: Emma ist traurig, dass ihr Ehemann ihr noch kein Kompliment gemacht hat. Sie befürchtet, dass sie nicht Christians Typ entspricht und sie ihm optisch nicht gerecht wird. "Wir hatten am Abend wieder ganz viel miteinander gesprochen, unter anderem auch über den Matching-Prozess. Das hat Emma zu einem gewissen Zeitpunkt gekränkt, weil sie sich bei [meinen] optischen Präferenzen [nicht wiedergefunden] hat", erklärt der 31-Jährige bestürzt im Einzelinterview.

"Es hat mich schon verletzt, weil es mein Körper ist und er noch nicht so viel Positives über meinen Körper gesagt hat", schildert die 25-Jährige ihre Sicht der Dinge. Ein Gespräch soll daraufhin Klärung schaffen. Christian ist sich sicher, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Das Thema geht ihm sichtlich nahe: Er ist verletzt, weil er Emma sehr anziehend findet und ihre Zweifel nicht ganz nachempfinden kann. "Mich trifft das so, dass das bei dir nicht ankommt und nur diese Negativaspekte da sind. Du denkst, ich würde dich überhaupt nicht anziehend finden – was überhaupt nicht der Fall ist", erklärt der 31-Jährige unter Tränen und fügt hinzu: "Nur weil mein Optimalbild von deinem Äußeren abweicht, heißt das ja nicht, dass ich dich nicht trotzdem hübsch finde. Ich finde dich hübsch." Schlussendlich vertragen sich die beiden und wollen sich die offene Kommunikation ihrer Bedürfnisse und Ängste auch künftig beibehalten.

Aktuell befinden sich Emma und Christian auf gemeinsamer Hochzeitsreise in Sri Lanka. In der Preview zur nächsten Folge ist zu sehen, wie sich das Neu-Ehepaar auf Safari begibt. Die Fahrt endet allerdings ziemlich brenzlig: In einer Szene ist zu sehen, wie ein ausgewachsener Elefant die beiden verfolgt. Das Safari-Auto muss im Graben stoppen und der Dickhäuter streckt plötzlich seinen Rüssel durch das Fahrzeug. "Dann wurde der Elefant auch immer schneller. Hauptsache, uns beiden passiert jetzt hier gleich nichts", deutet der frischgebackene Ehemann im Einzelinterview an.

Christian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

