Liam Payne versuchte schon mal aus Hotelzimmer zu fliehen

Der ehemalige One Direction-Star Liam Payne (✝31) stürzte am 16. Oktober vom Balkon eines Hotelzimmers im CasaSur Palmero in Argentinien. Laut Obduktion starb Liam an einer Vielzahl von Verletzungen, die durch den Sturz verursacht wurden. Zeugen und ein Polizeibericht legen nahe, dass das Hotelpersonal von Liams Absicht, das Zimmer über den Balkon zu verlassen, gewusst haben könnte. Und das war nicht das erste Mal, dass der Sänger aus einem Hotelzimmer fliehen wollte. Wie Mirror berichtet, hatte Liam eine Abneigung dagegen, in Hotelzimmern eingesperrt zu sein. So soll es im September zu einem weiteren Fluchtversuch von einem Balkon gekommen sein, als Liams Sicherheitsleute ihn aufgrund von Bedenken über möglichen Drogenkonsum in einem Zimmer in einem Mietobjekt in Florida einsperrten.

Nach seinem Tod fanden Ermittler in Liams Hotelzimmer Substanzen sowie beschädigte Gegenstände und Möbel, berichtete die Staatsanwaltschaft. Zeugen und ein Polizeibericht legen nahe, dass das Hotelpersonal wusste, dass Liam gedroht hatte, den Balkon zu nutzen, um zu fliehen, ihn aber dennoch allein ließ. Am Tag seines Todes soll der Sänger dem Personal mitgeteilt haben, dass er nicht im Zimmer bleiben wolle und notfalls den Balkon nutzen würde, um zu entkommen. Trotz dieser Warnung schlossen die Hotelmitarbeiter ihn mithilfe eines Generalschlüssels in seinem Zimmer ein. Minuten später rief ein Hotelangestellter den Notruf an und äußerte die Befürchtung, dass Liam versuchen könnte, über den Balkon zu fliehen.

Liam hatte in der Vergangenheit offen über seine Schwierigkeiten mit dem Ruhm gesprochen, insbesondere über die Zeit mit One Direction, in der er sich oft in Hotelzimmern eingesperrt fühlte. In einem Interview im Podcast "The Diary of a CEO" im Jahr 2021 erzählte er, dass das ständige Eingesperrtsein nach Konzerten von der Außenwelt ihn stark belastet habe. Die Erfahrungen aus seiner musikalischen Karriere und seine wiederholte Angst vor beengten Räumen könnten ein Schlüsselfaktor für seine letzte tragische Flucht gewesen sein.

Getty Images Sänger Liam Payne 2015 in London

Getty Images Liam Payne, Sänger