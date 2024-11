Miley Cyrus beantragt Abweisung der "Flowers"-Plagiatsklage

Miley Cyrus' (32) Rechtsstreit mit Tempo Music Investments geht in die nächste Runde. Im September reichte das Unternehmen Klage gegen den Popstar ein. Miley soll laut ihrer Auffassung mit ihrem Hit "Flowers" Elemente des 2013 veröffentlichten Songs "When I Was Your Man" von Bruno Mars (39) kopiert haben. Tempo Music hat Anteile an dem Bruno-Mars-Song von Philip Lawrence gekauft, der den Hit damals als Songwriter mitgeschrieben hat. Es waren jedoch noch zwei weitere Songwriter beteiligt, weshalb Philip Lawrence und somit auch Tempo Music keine "Exklusivrechte" auf den Song haben. Unter dieser Begründung beantragen Mileys Anwälte laut People nun die Abweisung der Klage.

In den Dokumenten, die dem US-amerikanischen Magazin vorliegen, heißt es: "Nur Inhaber von Exklusivrechten können auf Urheberrechtsverletzung klagen." Da Tempo Music lediglich die Songrechte von dem Co-Autor Philip Lawrence besitzt, sei das Unternehmen daher auch nicht berechtigt, Miley auf Urheberrechtsverletzung zu verklagen. Die Anwälte der Hannah Montana-Bekanntheit argumentieren also, dass Tempo Music aufgrund der fehlenden Exklusivrechte gar keine rechtliche Handhabe habe.

Die Auseinandersetzung begann im September, als Tempo Music Investments Miley sowie die Co-Autoren von "Flowers", Gregory Hein und Michael Pollack, verklagte. Das Unternehmen behauptet, dass "Flowers" zahlreiche melodische, harmonische und lyrische Elemente von "When I Was Your Man" kopiere und dass viele Hörer die auffälligen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Songs bemerkt hätten. Laut dem US-amerikanischen Magazin hieß es in der Klage: "Es ist unbestreitbar, basierend auf der Kombination und Anzahl der Ähnlichkeiten zwischen den beiden Aufnahmen, dass 'Flowers' ohne 'When I Was Your Man' nicht existieren würde."

Getty Images Bruno Mars bei den BET Awards, Juni 2022

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

