Olly Murs genießt ersten Familienurlaub mit Tochter Madison

Der Popsänger Olly Murs (40) hat mit seiner Ehefrau Amelia und ihrer gemeinsamen sieben Monate alten Tochter Madison den ersten Familienurlaub im Ausland verbracht. Um dem grauen und regnerischen Wetter Großbritanniens zu entfliehen, reiste die kleine Familie nach Teneriffa, wo sie sonnige Tage und entspannte Stunden genoss. Auf Instagram teilte der "Heart Skips a Beat"-Interpret zahlreiche Fotos der Reise und gewährte seinen Fans so intime Einblicke in seinen Familienalltag. "Es ist Madis Urlaub. Wir sind nur mitgereist", schrieb der X Factor-Star scherzend zu den süßen Aufnahmen.

Die Bilder und Videos zeigen Madison beim Planschen im Schwimmbecken oder die glücklichen Eltern beim gemeinsamen Spaziergang am Strand. Auch hat die Familie offenbar zahlreiche entspannte Stunden am Pool und beim leckeren Essen im Restaurant verbracht. Auch Amalia teilte einige Eindrücke aus dem schönen Familienurlaub auf der Social-Media-Plattform. "Unser erstes Abenteuer im Ausland zu dritt – wir hatten die beste Woche und haben kostbare Erinnerungen in der Sonne als unsere eigene kleine Familie geschaffen", resümierte die Fitness-Influencerin glücklich.

Olly und Amelia lernten sich im Jahr 2019 kennen und sind seitdem unzertrennlich. Der Popsänger und die Sportlerin verlobten sich Ende 2021 und gaben sich rund zwei Jahre später das Jawort. Mit der Geburt seiner Tochter Madison im Februar dieses Jahres erreichte das Paar einen weiteren Meilenstein. Doch das Elternsein bringt für den Musiker auch seine Herausforderungen mit, wie er vor wenigen Monaten gegenüber The Sun gestand. "Es gibt eine gewisse Erschöpfung", betonte er, als er über seine Rolle als Vater sprach und fügte ehrlich hinzu: "Amelia und ich befinden uns gerade im Überlebensmodus." Ihr kleiner Spross sei all die Anstrengung aber natürlich wert. "Madi ist das perfekte Baby, sie ist großartig", kam Olly ins Schwärmen.

Instagram / ollymurs Madison, Amelia und Sänger Olly Murs

Instagram / amelia.murs Amelia Murs mit ihrem Mann Olly und Tochter Madison

