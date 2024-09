Nach Geburt der Tochter: Olly Murs ist im "Überlebensmodus"

Olly Murs (40) kämpft mit den Nebenwirkungen seiner schlaflosen Nächte! Vor rund fünf Monaten durfte der Sänger gemeinsam mit seiner Frau Amelia seine erste Tochter auf der Welt begrüßen. Im Interview mit The Sun plaudert der "Heart Skips a Beat"-Interpret nun aus, wie ihm seine neue Rolle bekommt und gesteht: "Es gibt eine gewisse Erschöpfung." Dass er nicht mehr ganz klar denken kann, stellt er kurz darauf auch unter Beweis: "Wenn es eine olympische Sportart gibt, in der ich Champion bin, dann ist es schwimmen", verrät er stolz und verbessert sich kurz darauf: "Oh Gott, schlafen. Ich meine schlafen!"

Den Grund für seine Verwirrung klärt er direkt auf: "Siehst du, das ist das Babyhirn. Ich stand kürzlich auf der Bühne, um 'Dear Darling' zu performen und warf das Mikro einfach auf die Bühne. Ich habe keine Ahnung, warum ich das getan habe. Amelia und ich befinden uns gerade im Überlebensmodus." Dennoch würde er die Zeit nicht missen wollen. "Madi ist das perfekte Baby, sie ist großartig", schwärmt Olly von seinem kleinen Wonneproppen.

Im April erfreute der Hitmaker seine Fans mit einem süßen Instagram-Schnappschuss und verkündete damit die Geburt seiner Tochter. Zu einem Bild, auf dem er eine Babyschale trägt und das ihn und seine Liebste von hinten beim Verlassen des Krankenhauses zeigt, schrieb er: "Unser Mini-Murs ist da. Madison, wir lieben dich jetzt schon sehr." Kurz darauf ging der frischgebackene Papa schon wieder in die Vollen: Nur wenige Stunden nach dem freudigen Ereignis reiste Olly schon wieder ab und spielte seine zu dem Zeitpunkt stattfindende Tour mit Take That weiter.

Instagram / amelia.murs Amelia Murs mit ihrem Mann Olly und Tochter Madison

Instagram / ollymurs Olly Murs mit seiner Frau und seiner Tochter

