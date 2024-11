Das war David Ali Rasheds "Die Discounter"-Dreh-Highlight

David Ali Rashed (22) stand in den vergangenen vier Jahren für "Die Discounter" in seiner Rolle als Sammy alias 450er vor der Kamera. Währenddessen stand viel Spaß an der Tagesordnung – doch ein Ereignis scheint es dem Schauspieler besonders angetan zu haben. Bei der Premiere der vierten Staffel in Berlin verrät er gegenüber Promiflash: "Der Dreh vom neuen Musikvideo, vom neuen Song von Jonas Schulze, 'Party in Billstedt'. Das war geil, weil wir da einfach drauflosgeschossen haben." Der Cast der beliebten Comedy-Serie ist dabei "ziemlich frei" gewesen, da es kein richtiges Konzept gegeben hat.

Darüber hinaus scheinen dem 22-Jährigen aber noch viele weitere Dinge eine Menge Freude bereitet zu haben. "Ich weiß noch, die ersten zwei bis drei Drehtage von der neuen Staffel waren auch wieder so richtig comforting, einfach weil es sehr viel Bock macht", erzählt David im Gespräch mit Promiflash. Er durfte direkt am Anfang eine Szene mit Co-Star Ludger Bökelmann drehen, in der sie versuchen, Kollegin Marie Bloching zum Lachen zu bringen. "Das hat so viel Spaß gemacht und ich wusste sofort, das ist der Shit, den wir hier machen", erklärt der Serienstar.

David ist aber nicht der Einzige, der von seiner Zeit bei "Die Discounter" schwärmt. Bruno Alexander, der neben seiner Rolle als Titus auch als Regisseur viel Herzblut in die Serie steckt, betonte im Promiflash-Interview, ihm bereite besonders viel Spaß, dass die Serie von ihrer ungezwungenen und realitätsnahen Handlung lebt. "Es sind meistens die Szenen, wo wir im Buch nicht so viel festgelegt haben, sondern eher gesagt haben, da steht weniger drin und da kann man einfach draufloslaufen lassen", verdeutlichte der 25-Jährige.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Der Cast von "Die Discounter" bei der Premiere der vierten Staffel, November 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Bruno Alexander auf dem Filmfest Hamburg 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige