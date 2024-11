Diese Paare tanzen beim "Let's Dance"-Weihnachtsspecial

Vor wenigen Wochen wurde auch für 2024 ein großes Let's Dance-Weihnachtsspecial angekündigt. Vergangenes Jahr holte sich Anna Ermakova (24) gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (37) den Sieg. Nun lüftet RTL das Geheimnis, welche Paare beim Wettbewerb um den "Christmas Dancing Star"-Pokal antreten. Der Titelverteidiger geht erneut an den Start, dieses Mal tanzt Valentin an der Seite von Amira Aly (32). Die beiden treten an gegen Tony Bauer (29) mit Anastasia Stan, Evelyn Burdecki (36) mit Vadim Garbuzov (37) und Julia Beautx (25) mit Zsolt Sándor Cseke (36).

Traditionell performen die sechs Tanzpaare zu bekannten Weihnachtshits und versuchen, sowohl das Publikum als auch die Jury mit ihren Auftritten zu verzaubern. Welches Duo holt sich in diesem Jahr mit seinem weihnachtlichen Act den Sieg? Neben einem Live-Zuschauer-Voting entscheiden auch die Punkte der altbekannten Juroren Motsi Mabuse (43), Jorge González (57) und Joachim Llambi (60) darüber, wer sich den heiß begehrten Titel schnappt.

Im Jahr 2006 ging "Let's Dance" mit der ersten Staffel im deutschen Fernsehen an den Start. Seitdem feiert die Show kontinuierlich Mega-Erfolge: In bisher 17 Staffeln überzeugte die Liveshow stets als Quotenhit – und schaffte dieses Jahr sogar einen Rekord. Wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gab, erzielte die diesjährige Staffel nicht nur die besten Einschaltquoten beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren seit Sendungsstart. Auch in anderen Bereichen sorgte "Let's Dance" Staffel 17 für Bestzahlen, darunter die Nettoreichweite und Einschaltquote im Finale.

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Getty Images "Let's Dance"-Kandidaten Staffel 17, 2024

