Jana Ina Zarrella managt die Finanzen in Ehe mit Giovanni

Jana Ina (47) und Giovanni Zarrella (46) sind seit 2005 miteinander verheiratet. Mindestens genauso lange gelten sie auch schon als ein echtes Traumpaar, das vor allem durch Harmonie auffällt. In Barbara Schönebergers (50) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" gibt die TV-Bekanntheit jetzt einen Einblick hinter die Kulissen ihrer Ehe. Denn besonders in Sachen Geld scheint Jana Ina zu Hause das Sagen zu haben. "Ich bin diejenige zu Hause, die die ganze Buchhaltung vorbereitet", erzählt sie und fügt scherzend hinzu: "Er weiß nicht einmal, wie er ins Online-Banking kommt."

Trotzdem scheinen Giovanni und Jana Ina ein starkes Team zu sein – und das immerhin seit fast zwanzig Jahren. Wie schaffen sie das nur? Im RTL-Interview mit Frauke Ludowig (60) erklärt die mehrfache Mutter: "Ich glaube, dass wir zum richtigen Zeitpunkt verstanden haben, wo man die Handbremse ziehen muss, was die Öffentlichkeit angeht. Irgendwann haben wir verstanden, dass das, was wir haben, heilig ist. Es gibt für alles Grenzen und unsere haben wir gefunden." Giovanni und Jana Ina legen sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre und schützen so ihre traute Zweisamkeit.

Auch Giovanni hat sein ganz eigenes Geheimnis für eine harmonische Ehe: Wie er der Zeit erzählt, legt er großen Wert darauf, seine Familie über die Arbeit zu stellen. Die Zeit mit seinen Liebsten sei einfach pure Erholung für ihn. "Eigentlich spricht man noch von einer dritten Säule, der Freizeit. Ich habe die komplett gestrichen. Ich brauche keine drei Tage, an denen ich für mich sein kann und durchatme", sagt der Sänger. So seien alle glücklich.

Getty Images Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella im Dezember 2021

