Jason und Kylie Kelces viertes Baby könnte ihr letztes sein

Am vergangenen Wochenende enthüllte Kylie Kelce (32), dass sie und ihr Ehemann Jason (37) ein weiteres Baby erwarten. In seinem Podcast "New Heights" erklärt der baldige Vierfachvater jetzt, dass das vierte Kind auch das letzte sein könnte. "Wir werden sehen. Das könnte es gewesen sein. Es könnte das letzte 'Hurra' sein", offenbarte der ältere Bruder von Travis Kelce (35) und ergänzte: "Bevor wir anfingen, Kinder zu kriegen, habe ich immer von drei gesprochen und Kylie von fünf, aber ich weiß nicht, ob sie das noch so sieht. Ich glaube, sie denkt sich: 'Okay, ich bin fertig.'"

Nach Wyatt, Elliotte und Bennett wird auch das vierte Kind von Kylie und Jason ein Mädchen. Der einstige Athlet könnte damit nicht glücklicher sein. "Ich liebe meine Töchter einfach so sehr. Die Tatsache, dass wir noch eine bekommen werden, ist mehr als aufregend", plaudert er im Podcast aus. Auch Bruder Travis findet: "Es ist einfach magisch, dass ihr vier wunderschöne kleine Mädchen haben werdet."

Jason, der bekannt dafür ist, seinen Alltag entspannt anzugehen, lässt sich auch nicht von dem Gedanken an vier Kleinkinder aus der Ruhe bringen. Im Gespräch mit E! News erläuterte der 37-Jährige vor wenigen Tagen: "Ich habe es ziemlich einfach. [...] Da es wieder ein Mädchen wird, können wir viel von den älteren Schwestern übernehmen – Kleidung, das Babybett, alles ist schon da." Seine Frau nehme die Vorbereitungen hingegen deutlich ernster. "Kylie bereitet sich definitiv mehr vor als ich, schließlich trägt sie das Baby aus", witzelte der US-Amerikaner.

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce, Juli 2024

Instagram / kykelce Jason Kelce mit seiner Frau Kylie und den drei Töchtern, August 2023

