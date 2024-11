Klare Kante gegen Fans: Daniel Craig lobt Chappell Roans Mut

Chappell Roan (26) startete im Sommer beinahe über Nacht mit ihrer Musik durch – jedoch sorgte sie mit abwertenden Kommentaren über ihre Fans und ihren neu gewonnenen Ruhm auch für einige Kontroversen. Bei Daniel Craig (56) kamen ihre Aussagen allerdings gut an. "Ich bewundere wirklich den Mut, diese Dinge zu sagen", lobt der Schauspieler Chappell im Interview mit The New York Times. Es sei unheimlich wichtig, Grenzen zwischen sich und seinen Fans zu wahren, betont Daniel. "Berühmtheit bringt einen um. Es ist wirklich eine furchtbare, furchtbare Sache, die passieren kann, und ich denke, man muss wirklich gegen all die Dinge ankämpfen, die einem vor die Füße geworfen werden", meint er.

Der einstige James Bond-Darsteller sei weniger gut darin, für sich selbst und seine Interessen einzustehen. "Man muss soziale Medien nutzen, und das kann ich nicht. Ich bereue sogar E-Mails, die ich verschicke", gibt Daniel zu. Chappell hingegen nahm in den vergangenen Monaten kein Blatt vor den Mund und warf ihren Fans offen Fehlverhalten vor. Im Interview mit The Face erklärte die "Pink Pony Club"-Interpretin, Berühmtheit fühle sich für sie an wie die Liebe eines "missbräuchlichen Ex-Mannes". "So fühlt es sich an. Ich wusste nicht, dass es so schlimm sein würde", gab sie zu.

Chappell macht keinen Hehl daraus, dass ihr das Leben mit ihrem neuen Promi-Status nicht gerade leichtfällt. Im Interview mit The Guardian schilderte die 26-Jährige kürzlich, dass sie zweimal pro Woche einen Therapeuten besuche, um mit den Veränderungen klarzukommen. "Alles, was ich wirklich gerne mache, kommt jetzt mit Gepäck. Wenn ich einen Einkaufsbummel machen will, muss ich mir Security-Personal organisieren und mich darauf einstellen, dass das nicht normal sein wird", schilderte sie.

Getty Images Daniel Craig bei der The 2024 BAFTA NYC Tea Party

Getty Images Chappell Roan bei einem Auftritt der "Chappell Roan: The Midwest Princess Tour" im Oktober 2024

