MGK will sich für sein neues Album in der Wüste isolieren

Erst vor zwei Wochen gab Megan Fox (38) ihre Schwangerschaft bekannt – ihren Partner Machine Gun Kelly (34) scheint das allerdings nicht abzuhalten, für seine Arbeit einen Trip in die Wüste zu unternehmen. Diesen unerwarteten Plan verkündete der Musiker in einem Post auf X: "Ich isoliere mich nächste Woche in der Wüste, um dieses Album von Grund auf neu zu starten. Wenn die Inspiration ungebremst durch mich fließt, werden wir das Ziel in kürzester Zeit erreichen." Das Album-Release soll nun wohl nicht mehr so lange auf sich warten lassen, was der Texaner auch seinen Fans mitteilte: "Keine Sorge. Schließlich werde ich bald wieder Vater!"

Das heiß ersehnte Album schien dem 34-Jährigen ganz schön Probleme zu bereiten. Bereits vergangene Woche verkündete er auf seinem Social-Media-Profil, dass er, was das Album angeht, gerade alles neu aufbauen würde. Außerdem stellte der "Emo Girl"-Sänger sich selbst und seinen Fans in einem Post eine Frage: "Das Album ist das, was mich am meisten beschäftigt, aber was ist das Album?" Für Machine Gun Kelly ist es nicht das erste Mal, dass er mit neuer Musik warten lässt, auch sein letztes Album "Mainstream Sellout", das er 2022 veröffentlichte, hatte eine lange Wartezeit und eine Titeländerung hinter sich. Trotz des Hin und Her scheinen die Fans des Songwriters hinter ihm zu stehen. "Wir lieben dich und wir werden warten, gar kein Problem", kommentierte eine Followerin unter seinem Beitrag.

Vielleicht bringt sein neues Baby ja etwas mehr Beständigkeit in MGKs Leben. Laut einem Insider gegenüber People soll sich der Rapper bereits sehr auf das neue Baby freuen und kann gar nicht aufhören, über seinen Nachwuchs mit Megan zu reden. "Sie sind sehr aufgeregt. Er erzählt es im Grunde jedem, den er kennt", verriet die Quelle. Das Paar soll die Schwangerschaft erst für sich behalten haben wollen, bis Megan sich damit wohlfühlte, die Nachricht mit der Öffentlichkeit zu teilen. Aufgrund ihrer Fehlgeburt, die die 38-Jährige im vergangenen Jahr erlebte und in ihrem Gedichtband "Pretty Boys Are Poisonous" thematisierte, war sie angeblich zu Beginn der Schwangerschaft sehr nervös. Mittlerweile soll der "Transformers"-Star allerdings zuversichtlicher sein. "Sie versucht, es zu genießen. Sie liebt es, schwanger zu sein", erzählte der Insider.

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly singt bei den Billboard Music Awards 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige