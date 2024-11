Sarah-Jane Wollny wurde fälschlicherweise für tot erklärt

Auf diese Nachrichten hätte sie wahrscheinlich verzichten können: Auf Facebook geht gerade das skurrile Gerücht um, Sarah-Jane Wollny (26) sei gestorben. Verwirrte Fans haben ihr dazu auf Instagram geschrieben – deswegen erreichten die Reality-TV-Bekanntheit so viele Nachrichten, dass sie sich nun gezwungen sieht, sich persönlich zu melden. "Und zwar kursiert aktuell im Internet das Gerücht, dass ich an einem Hirntumor verstorben sei", leitet sie das Thema in ihrer Story ein und stellt klar: "Wie ihr seht, lebe ich noch, mir geht’s gut. Ich habe keinen Hirntumor. Ich bin nicht todsterbenskrank. Alles in Ordnung!"

Woher die seltsamen Gerüchte kommen oder wer sie in die Welt gesetzt hat, ist bisher nicht geklärt. Doch die Tochter von Silvia Wollny (59) appelliert an ihre Follower und Fans: "Also, wenn ihr das seht, lasst es einfach. Wir sind schon dran." Ob sie rechtliche Unterstützung in Form eines Anwalts eingeschaltet hat? Das behält der TV-Star zunächst für sich. Bisher hat sich auch keiner aus ihrer Familie, oder gar ihr Partner Tinush, zu dem Vorfall gemeldet.

Aktuell kann man die Blondine und ihren Freund in der explosiven Reality-Show Temptation Island V.I.P. sehen. Da läuft es allerdings nicht gerade blendend für das Paar: Schon in den ersten Tagen auf der Insel wurde ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Sarah tanzte mit einigen Verführern und trank sogar aus dem Bauchnabel eines Mannes – allerdings offensichtlich nicht aus Tinushs. Währenddessen gab ihr Freund einer Verführerin einen Lapdance und behauptete vor laufender Kamera, nicht ausschließen zu können, sich auf der Insel neu zu verlieben.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Internetbekanntheit und Reality-TV-Star

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und Tinush Nasri, "Temptation Island V.I.P."-Pärchen

