"Temptation Island"-Jessica schockiert von Germains Aussagen

Jessica Hnatyk muss schwere Bilder verkraften. Bei Temptation Island V.I.P. wird die Influencerin in der neuen Folge zum Einzellagerfeuer gerufen. Dort bekommt sie Szenen von ihrem Partner Germain gezeigt, der sich in der Vergebenenvilla ganz schön austobt. Der Ex on the Beach-Star tanzt mit den Verführerinnen oder haut ihnen auf den Po. Eine Aussage verletzt seine Freundin aber ziemlich: "Ich vermisse schon ein bisschen mein Single-Leben." Das hat bei Jessi gesessen. "Das, wovor ich am meisten Angst hatte, ist eingetreten", gibt sie danach unter Tränen zu. Sie hatte zuvor immer wieder geäußert, dass sie fürchte, Germain würde lieber Single sein wollen.

In dem Lagerfeuer sieht Jessica außerdem, wie Germain mit einer Verführerin über eine Party beim Karneval redet, an die er sich nicht mehr erinnern kann. "Super, Germain. Zeigt einmal wieder, dass du ein F*ckboy bist", stellt Jessi daraufhin fest und meint, dass sie ihrem Freund nicht mehr komplett vertrauen könne. Dennoch will sie die Hoffnung nicht aufgeben: "Ich hoffe, dass er trotz der ganzen Partys und Verführungen merkt, dass er mich will und dass dieses Single-Leben nicht schön ist und er lieber die Beziehung will."

In den vergangenen Folgen äußerten Jessi und Germain schon öfter Dinge, die den anderen später beim Lagerfeuer störten. "Mein Girl macht ab und zu ein bisschen zu viel. Ist nicht so geil. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist es einfach ein bisschen too much", stellte Germain etwa in einer Folge fest, als er über die Schönheitsoperationen seiner Liebsten sprach.

Instagram / germain_e Germain Wolf im Urlaub

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk im September 2024

