Fans blicken bei Sommerhaus-Wiedersehen nicht wirklich durch

Beim großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars geht es bereits in den ersten Minuten ziemlich zur Sache. Neben einigen Rückblicken und Zusammenfassungen brüllen sich Promis um Rafi Rachek (34) und Co. gewohnt hysterisch an. Für die Zuschauer ist das aber etwas too much. Auf X tun einige User ihren Unmut kund. "Kann man die Sendung nicht in 0,5-facher Geschwindigkeit gucken? Ich komme gar nicht mit…", "Jesus, ist das wieder ein Gezeter und Gejaule" oder "So ein bisschen Chronologie wäre schon schön und nicht wild die Themen zusammenschneiden", schreiben einige Supporter auf der Social-Media-Plattform.

Und tatsächlich werden in den ersten Minuten bereits Themen wie die Prostitutions-Aussage von Sam Dylan (33) gegenüber Emma Fernlund (23) thematisiert, die "Kinderf*cker"-Geschichte um Rafi und Theresia Fischers (32) Partner Stefan und der allgemeine Unmut einiger Kandidaten gegen Umut Tekin (27) und Emma. Vor allem Umuts Ausraster in der letzten Nominierungsnacht lässt noch mal ordentlich die Gefühle hochkochen.

Bereits im Vorfeld hatte Sam deutlich gemacht, dass das Wiedersehen ganz schön hitzig werde. In seinem Podcast "Royal Spice" erzählte er, dass vor allem Moderatorin Frauke Ludowig (60) sprachlos war. "Ich glaube, so ein schlimmes Wiedersehen hatte sie noch nie", meinte der Reality-TV-Star. Nach Abschluss der Sendung soll es die Moderatorin ziemlich eilig gehabt haben, nach Hause zu kommen. "Die Aufnahme war vorbei und Frauke ist weggelaufen. Sie war auf einmal weg. Sie hat sich gedacht: 'Diese Irren, diese Psychos.' Sie hat wahrscheinlich Security angerufen und gesagt: 'Bringt mich hier so schnell wie möglich weg!'", führte Sam weiter aus.

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin in der neunten Folge "Das Sommerhaus der Stars"

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek im Sommerhaus-Finale, 2024

