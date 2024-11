Die Promi-Büßen-Stars verbünden sich gegen das "Legat-Duo"

"Dieses Jahr werde ich dafür sorgen, dass eine Frau gewinnt", so startet Anita Latifi (28) die Legat-Verschwörung. In Folge sieben von Das große Promi-Büßen macht sich die Blondine als Erste im Bunde Gedanken über das Herauswählen. Gemeinsam mit Vanessa Mariposa (31) entscheidet sie, Thorsten (56) und Nico Legat (26) zunächst voneinander zu trennen. "Blut ist dicker als Wasser, die würden immer zusammenhalten", erklärt Vanessa im Interview über die Beziehung der beiden. Dann versuchen die Frauen, auch die anderen mit ins Boot zu holen.

Nach Bobby Chamberz' Runde der Schande stellt sich Thorsten mit seinen Sprüchen über die anderen. "Ich weiß mehr als ihr" – mit diesen und anderen Aussagen macht sich Thorsten bei seinen Konkurrenten unbeliebt. Sohn Nico macht mit und nennt im Interview alle "dumm" und "naiv". So nimmt die Verschwörung Form an, Elsa latifaj und Sam Dylan (33) ziehen mit. Der Plan lautet: "Erst Nico, dann Thorsten rauswählen." Aus taktischen Gründen schnappt Anita sich Bobby und flüstert ihm zu: "Thorsten und Nico haben die ganze Zeit über dich geredet."

Bobby reagiert gar nicht begeistert, seine Treue den beiden gegenüber bröckelt. "Ich kann Thorsten nicht mehr zu 100 Prozent vertrauen." Elsa, Sam und Anita versammeln sich vor Bobby und versuchen, ihn zu überzeugen. "Ich sitze zwischen den Stühlen [...] ich weiß nicht, wem ich trauen kann." Als Bobby kurz davor ist, sich der Gruppe anzuschließen, kommt Thorsten auf ihn zu. Beide haben ein ernstes Gespräch über die Vergangenheit und sagen sich am Ende, dass sie sich lieb haben. Vorerst schließt sich Bobby der Verschwörung also nicht an.

"Das große Promi-Büßen" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Vorab können Zuschauer die Episode bereits auf Joyn streamen.

Instagram / nico.legat Thorsten Legat und sein Sohn Nico

Joyn "Das große Promi-Büßen"-Kandidaten lästern

